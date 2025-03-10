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Модель Audi R8 может вернуться с помощью Lamborghini ближе к 2028 году
Audi R8 создаётся на той же платформе, что и Lamborghini Temerario

Согласно последним слухам, Audi R8 возвращается — причём не как электромобиль. Сообщается, что суперкар Audi будет создан совместно с новой моделью Lamborghini, а процесс разработки сейчас в полном разгаре. Возможно, автомобиль появится на дорогах уже к концу 2027 года. По данным издания Autocar, глава Audi Гернот Дёлльнер поддерживает этот проект.

Поддержка руководства критически важна при создании такой дорогой и редкой модели. Сообщается, что новый R8 будет построен на одной платформе с Lamborghini Temerario. Это ожидаемо, поскольку прошлый R8 делил платформу с Lamborghini Huracán. Их двигатели V10 тоже были очень похожи.

Новая архитектура Temerario состоит из меньшего количества компонентов и имеет на 80% меньше сварных швов, оставаясь при этом значительно жёстче. Это упрощает производство и делает его дешевле. Ожидается, что R8 получит ключевые элементы Temerario, включая электронику, шасси, а возможно, и двигатель с гибридной системой.

Рабочий объём двигателей похож, но 4,0-литровый V8 Temerario — уникальная разработка Lamborghini. Он не используется в моделях Audi, что наверняка изменится с выходом нового R8. Двигатель Temerario выдаёт мощность 800 л.с. и 730 Н·м крутящего момента. В сочетании с PHEV-системой и батареей 3,8 кВт·ч суммарная мощность достигает 920 л.с. Новый R8 может быть слабее, но точно превзойдёт 620 л.с., которые выдавал самый мощный V10 R8.

Однако есть вероятность, что R8 получит те же 920 л.с. Запуск в конце 2027 года совпадает с выходом более мощных версий Temerario. Если он преодолеет отметку в 1000 л.с., то и R8 окажется где-то рядом.

Audi придётся постараться, чтобы отличить R8 от Lamborghini. Скорее всего, компания снова сделает упор на удобство и практичность в повседневной эксплуатации, а не на экстремальный дизайн.

Есть шанс, что эта модель вернёт Audi в гонки на выносливость. Сообщается, что компания разрабатывает версии для участия в таких соревнованиях, как «24 часа Нюрбургринга». Возможно, Audi также вернётся в Ле-Ман в классе гиперкаров.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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