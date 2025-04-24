Электрический кроссовер Mazda EZ-60 для Китая получил платформу Changan и запас хода до 600 км

После выпуска короткого тизера в начале месяца Mazda показала то, что последует в недалёком будущем. Новый кроссовер размером с CX-5 с интерпретацией фирменного дизайна, эффектным новым цветом и базовой версией с задним приводом.

EZ-60 представляет собой разработанную для Китая модель. Не исключено, что этот электромобиль появится и в Европе.

Mazda EZ-60 — вторая электрическая модель, разработанная японским брендом при сотрудничестве с китайским партнёром Changan Automobile. Первой была седан EZ-6, который направляется в Европу под названием Mazda 6e.

Внешний вид стал развитием фирменного языка дизайна Soul of Motion. Облик ощущается более стремительным, агрессивным и роскошным: ультратонкие фары, обновлённая решётка радиатора в духе актуальных моделей и интересные элементы вроде воздуховода в задней стойке.

Mazda описывает новый оттенок фиолетового как «небо на закате с расцветающими звёздами или фиалки, цветущие на равнине — реальное и сказочное, таинственное и благородное». Даже если EZ-60 не доберётся до некоторых стран, можно надеяться на появление этой расцветки на других моделях.

Кроссовер построен на платформе от модели Changan Deepal S07. Версия с подключаемым модулем будет иметь распределение веса по осям 50:50, что должно положительно сказаться на управляемости. У электрической версии центр тяжести будет сдвинут назад, Mazda ожидает соотношение 47:54.

Электронноуправляемые амортизаторы призваны обеспечить опыт вождения, который Mazda называет Jinba-ittai. Это японский термин, означающий ощущение единства с автомобилем. Mazda обещает запас хода около 600 км по циклу CLTC для электроверсии, а гибрид сможет проехать около 1000 км до следующей заправки.

В салоне есть элемент, прежде не виденный у Mazda. EZ-60 оснащён центральным дисплеем с диагональю 26,5 дюйма и разрешением 5K. Mazda традиционно использует гораздо меньшие экраны, но даже по сравнению с крупным дисплеем EZ-6 это шаг вперёд. Судя по оформлению панели, экран будет управлять практически всем. Также предусмотрен 3D-дисплей на уровне глаз.

Mazda пока представила только предварительную информацию о кроссовере и его технологиях, но уже известно об эффектной аудиосистеме. До 23 динамиков и объёмная обработка звука должны подарить впечатляющий звук. Динамики в подголовниках позволят водителю и переднему пассажиру слушать разную музыку. Интерьер в двухцветном исполнении с фиолетовой кожей, сочетающейся с цветом кузова, выглядит весьма интересно. Передние сиденья обладают функцией откидывания и подножкой.





Mazda EZ-60 поступит в продажу в Китае в конце года. Учитывая, что седан EZ-6 выходит в Европе под названием 6e, вполне вероятно, что и этот внедорожник со временем там появится. Возможно, он будет называться CX-60e, хотя Mazda может захотеть сильнее отделить его от уже продающегося там CX-60.