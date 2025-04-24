Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Mazda показала новый кроссовер EZ-60 с задним приводом и 5K-дисплеем
Электрический кроссовер Mazda EZ-60 для Китая получил платформу Changan и запас хода до 600 км

После выпуска короткого тизера в начале месяца Mazda показала то, что последует в недалёком будущем. Новый кроссовер размером с CX-5 с интерпретацией фирменного дизайна, эффектным новым цветом и базовой версией с задним приводом.

EZ-60 представляет собой разработанную для Китая модель. Не исключено, что этот электромобиль появится и в Европе.

Mazda EZ-60 — вторая электрическая модель, разработанная японским брендом при сотрудничестве с китайским партнёром Changan Automobile. Первой была седан EZ-6, который направляется в Европу под названием Mazda 6e.

Внешний вид стал развитием фирменного языка дизайна Soul of Motion. Облик ощущается более стремительным, агрессивным и роскошным: ультратонкие фары, обновлённая решётка радиатора в духе актуальных моделей и интересные элементы вроде воздуховода в задней стойке.

Mazda описывает новый оттенок фиолетового как «небо на закате с расцветающими звёздами или фиалки, цветущие на равнине — реальное и сказочное, таинственное и благородное». Даже если EZ-60 не доберётся до некоторых стран, можно надеяться на появление этой расцветки на других моделях.

Кроссовер построен на платформе от модели Changan Deepal S07. Версия с подключаемым модулем будет иметь распределение веса по осям 50:50, что должно положительно сказаться на управляемости. У электрической версии центр тяжести будет сдвинут назад, Mazda ожидает соотношение 47:54.

Электронноуправляемые амортизаторы призваны обеспечить опыт вождения, который Mazda называет Jinba-ittai. Это японский термин, означающий ощущение единства с автомобилем. Mazda обещает запас хода около 600 км по циклу CLTC для электроверсии, а гибрид сможет проехать около 1000 км до следующей заправки.

В салоне есть элемент, прежде не виденный у Mazda. EZ-60 оснащён центральным дисплеем с диагональю 26,5 дюйма и разрешением 5K. Mazda традиционно использует гораздо меньшие экраны, но даже по сравнению с крупным дисплеем EZ-6 это шаг вперёд. Судя по оформлению панели, экран будет управлять практически всем. Также предусмотрен 3D-дисплей на уровне глаз.

Mazda пока представила только предварительную информацию о кроссовере и его технологиях, но уже известно об эффектной аудиосистеме. До 23 динамиков и объёмная обработка звука должны подарить впечатляющий звук. Динамики в подголовниках позволят водителю и переднему пассажиру слушать разную музыку. Интерьер в двухцветном исполнении с фиолетовой кожей, сочетающейся с цветом кузова, выглядит весьма интересно. Передние сиденья обладают функцией откидывания и подножкой.


Mazda EZ-60 поступит в продажу в Китае в конце года. Учитывая, что седан EZ-6 выходит в Европе под названием 6e, вполне вероятно, что и этот внедорожник со временем там появится. Возможно, он будет называться CX-60e, хотя Mazda может захотеть сильнее отделить его от уже продающегося там CX-60.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автомобили #mazda
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Строительство моста вдоль побережья Калининградского залива перенесли на следующее десятилетие
+
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
+
Покупательница из Новосибирска отсудила у маркетплейса Wildberies более 800 тысяч рублей
8
OnePlus подтвердила компактные размеры флагманского смартфона 13T
+
«Яндекс» начал выписывать электросамокатчикам-нарушителям крупные штрафы
5
13 смартфонов Samsung серий Galaxy S, Z и A получили апрельское обновление Android 2025
+
OnePlus подтвердила характеристики экрана 13T с индустриальными инновациями и батареей 6260 мАч
+
Владельцы магазинов попросили правительство РФ не тормозить цены на продукты
21
Windows 11 позволяет быстро закрыть зависшие программы прямо с панели задач
1
Mercedes-Benz представит серийные автомобили с системой Steer-by-Wire в 2026 году
+
На Ленинградской АЭС приступили к армированию фундамента самого высокого объекта региона
+
Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
+
Не стало Алексея aka Traktor
6
Стоимость бензина в России выросла на 5-7% в апреле
+
Bethesda анонсировала ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion и выпускает игру через Shadow Drop
+
«Онлайн» ремастера TES IV Oblivion в Steam превысил 110 тысяч человек через три часа после релиза
2
Владелец RTX 5080 AORUS Master от GIGABYTE сообщил о вытекании термогеля при вертикальной установке
3
VideoСardz: Radeon RX 9060 XT выпустят в мае-июне, а RX 9070 GRE задержится до четвертого квартала
+
Блогер сравнил графику ремастера The Elder Scrolls IV Oblivion с оригинальной игрой
2
Samsung начала стабильный релиз One UI 7 для Galaxy Z Fold 5 и Flip 5
+

Популярные статьи

О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
15
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
7
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
10
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
9
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
10
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
50
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
7
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
7
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
1

Сейчас обсуждают

Shehenbek-Tant-Ogly
16:59
когда у украинцев терпение лопнет, они первым делом еврея c банковой на орешнике повесят, пока этого они не сделали значит им всё нравится и всё их устраивает
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Bernigan
16:57
Спасибо мой друг,встретимся в курятнике скоро
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Shehenbek-Tant-Ogly
16:56
иди на почту я тебе целый контейнер выслал, нюхай ни в чём себе не отказывай
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Shehenbek-Tant-Ogly
16:55
Я буду основоположником новой линии в нашей семье Шешенбеков. Я теперь не только нюхаю трусы но и слизываю падливку с труселей и кушаю какашки. Вот такое я гавно.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Bernigan
16:55
Трусы я люблю..давай.Я Китины до дыр занюхал.Более того,меня все знают в Пензе,как любителя вонючих трусов,гоняют правда ссаными тряпками везде,но я быстро педалирую.Не успевают избить.Хочешь ножки по...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Маэстро
16:54
Дональд Дж. Трамп «Я недоволен российскими ударами по КИЕВУ. В них нет необходимости, и они очень не вовремя. Владимир, остановитесь! 5000 солдат в неделю погибают. Давайте заключим мирный договор!»
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Shehenbek-Tant-Ogly
16:53
офигел, у него столько какашек не будет, становись в очередь после меня пока ты стоишь в очереди, и что бы тебе не было обидно, можешь понюхать мои старые вонючие трусы
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Отец Шешенбека
16:52
Эх ты.Наверное все таки ты от барана ,что был третьим у твоей мамки в ту ночь зачался.Хотя ты любишь трусы нюхать ,а это у нас в крови.не .все же ты мой сын.Прекращай какашки кушать,мочу ток пить можн...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Shehenbek-Tant-Ogly
16:50
Вот такое я брехливое гавно, не могу себе отказать в поедании каках, старая привычка неизлечима.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Отец Шешенбека
16:48
Ты обещал быть прилежным ослом и не есть какашки.Я только тебя похвалил,что ты ИИ умеешь дрочить,что ты самый умный осел во всем Апшеронске.а ты снова.И у тебя снова раздвоение?? ты же Шешун-Таня-Огл...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем