До анонса Realme GT 7 остаётся неделя

23 апреля в Китае состоится презентация смартфона Realme GT 7. Это будет флагман с упором на производительность, оснащённый недавно представленным процессором Dimensity 9400 Plus. За несколько дней до анонса Realme официально раскрыла подробности об экране GT 7. Бренд сообщил, что смартфон получит топовую плоскую панель, разработанную с акцентом на производительность, защиту и комфорт для глаз.

Realme GT 7 будет оснащён OLED-панелью Q10 производства BOE с поддержкой разрешения 1.5K. По данным инсайдера Digital Chat Station, это будет 6,8-дюймовый экран LTPS с разрешением 1.5K. Благодаря рамкам толщиной всего 1,3 мм GT 7 будет практически безрамочный.

Realme также увеличила уровень яркости: панель поддерживает 1000 нит ручной яркости, 1800 нит пиковой глобальной яркости и предлагает частоту мгновенного отклика 2600 Гц для сверхотзывчивого сенсорного ввода. Экран защищён собственным стеклом Realme Crystal Armour Glass, которое повышает устойчивость к царапинам и падениям.

Дисплей Realme GT 7 первым в индустрии предлагает ШИМ с частотой 4608 Гц, что значительно превышает стандартные уровни безопасности для глаз. Это сочетается с низкими значениями SVM для комфортного просмотра при низкой яркости без мерцания и с затемнением для удобного продолжительного использования. Дополнительные функции включают ультразвуковой встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и поддержку управления мокрыми пальцами и в перчатках. Это делает устройство идеальным как для игр, так и для повседневного использования.

В Geekbench указано, что смартфон оснащён процессором Dimensity 9400+, 16 ГБ памяти и работает под управлением Android 15.

Бренд также подтвердил, что Realme GT 7 получит аккумулятор ёмкостью 7200 мА•ч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и поддержкой обхода аккумулятора. Другие характеристики включают основную камеру на 50 Мп с поддержкой OIS, вес 203 г, тонкий корпус толщиной 8,25 мм и степень защиты IP68/69. Смартфон будет стоить менее 3000 юаней ($410) и предлагаться в чёрном, синем и белом цветах.