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СтарыйДед
Смартфон Realme GT7 появился в базе данных Geekbench с чипсетом Dimensity 9400+
Устройство набрало 2300 баллов в одноядерном тесте и 7651 балл в многоядерном тесте на Geekbench.

Компания Realme готовится представить в Китае 23 апреля новый флагман — Realme GT7. Устройство, позиционируемое как «стандартная» версия серии, обещает сочетать топовую производительность с инновационными решениями в области автономности и защиты.

Согласно данным Geekbench, модель RMX6688, предположительно Realme GT7, демонстрирует впечатляющие результаты: 2300 баллов в одноядерном и 7651 балл в многоядерном тестах. Основой для таких показателей стал чипсет MediaTek Dimensity 9400+, построенный на архитектуре с 1 высокопроизводительным ядром (3,73 ГГц), 3 средними (3,30 ГГц) и 4 энергоэффективными (2,40 ГГц). Графику обеспечивает Mali-G925-Immortalis MC12, что гарантирует плавную работу в играх и приложениях с высокой нагрузкой.

Устройство также станет одним из первых с предустановленной Android 15 и оснащено 16 ГБ оперативной памяти для многозадачности. 

Realme GT7 получит OLED-панель от BOE с поддержкой ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном. Эта технология повышает не только скорость разблокировки, но и безопасность. При толщине корпуса 8,25 мм и весе 203 г смартфон сохранил эргономичность, несмотря на крупную батарею. Для снижения стоимости производитель использовал пластиковую рамку, что может сделать устройство доступнее конкурентов с металлическим корпусом.

Главной особенностью GT7 стал аккумулятор ёмкостью 7200 мА*ч — рекорд для своего сегмента. Он сочетается с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт, позволяя быстро восполнить заряд. Устройство также соответствует стандарту пыле- и влагозащиты IP69, что делает его привлекательным для путешественников и любителей активного образа жизни.

Realme GT7 обещает стать удачным компромиссом между мощью, автономностью и ценой. С выходом на рынок он может составить конкуренцию флагманам Xiaomi и OnePlus, особенно если производитель сохранит традиционно агрессивную ценовую политику. Окончательные оценки станут возможны после официальной презентации, но уже сейчас GT7 выглядит многообещающе.

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