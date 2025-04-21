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Vivo выпускает планшеты Pad SE и Pad 5 Pro на Android
Новинки оснащены большими экранами, быстрой зарядкой, до 16 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ

Компания Vivo добавила в свою линейку два новых планшета — Pad SE и Pad 5 Pro. Устройства ориентированы на разные категории пользователей. Pad SE — это доступная модель, предназначенная для обучения. В то время как Pad 5 Pro — это флагманское решение для тех, кому нужен большой планшет для игр и не только.

Pad SE оснащён 12,3-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, соотношением сторон 3:2 и частотой обновления 90 Гц. Vivo предлагает планшет в двух вариантах дисплея: стандартном и версии Soft Light Edition, разработанной для снижения нагрузки на глаза.

Soft Light Edition использует то, что Vivo называет технологией нано-травления AG. Она должна снижать отражения и блики до 97%. Эта версия также сертифицирована TÜV Rheinland как по антибликовым свойствам, так и по снижению синего света на аппаратном уровне.

Тем не менее, обычный дисплей тоже включает защиту от синего света на аппаратном уровне. Оба экрана поддерживают затемнение, ночной режим, интеллектуальную регулировку цветовой температуры и бионический контроль яркости, адаптирующийся к окружению, чтобы избежать ослепления в тёмных помещениях.

Pad SE работает на Snapdragon 4 Gen 2. Это базовый процессор, подходящий для задач вроде веб-сёрфинга, просмотра видео и лёгкой работы. Планшет доступен с объёмом памяти до 8 ГБ и хранилищем до 256 ГБ. Также предусмотрены четыре динамика для воспроизведения мультимедиа.

Устройство оснащено аккумулятором на 8500 мАч, который, по заявлениям Vivo, сохраняет более 80% ёмкости после 1500 циклов зарядки, чего должно хватить минимум на четыре года обычного использования.

Vivo продвигает эту модель для студентов и молодёжной аудитории. В комплект входит эксклюзивное приложение Learning Center с ИИ-инструментами для учёбы, доступом к учебникам и видеоурокам.

Pad SE доступен в двух цветах — синем и тёмно-сером — и трёх конфигурациях:

  • 6 ГБ + 128 ГБ: 999 юаней
  • 8 ГБ + 128 ГБ: 1299 юаней
  • 8 ГБ + 256 ГБ: 1599 юаней

Версия Soft Light Edition предлагается в цветах Titanium и тёмно-сером, с теми же конфигурациями, но по немного более высокой цене:

  • 6 ГБ + 128 ГБ: 1199 юаней
  • 8 ГБ + 128 ГБ: 1499 юаней
  • 8 ГБ + 256 ГБ: 1799 юаней

О международной доступности пока ничего не сообщается.

Pad 5 Pro — это флагманский планшет с процессором MediaTek Dimensity 9400. Он оснащён 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3,1K (примерно 3096×2064), поддержкой HDR10 и частотой обновления 144 Гц. Экран обладает точной цветопередачей с ∆E≈0,8 и пиковой яркостью 1200 нит. Он также сертифицирован по защите от синего света на аппаратном уровне и включает более 10 слоёв технологий защиты глаз. Экран разработан для комфортного использования при длительном просмотре видео или чтении PDF-файлов.

Как флагманский планшет, он легко справляется с играми. По заявлениям Vivo, обычные шутеры работают на полном разрешении 3,1K. В открытых мирах можно достигать 2,4K при 120 кадрах/с в режиме Performance Mode+ (при использовании магнитного охлаждающего зажима Vivo).

Если не использовать планшет как игровую станцию, система всё равно остаётся холодной благодаря тепловому блоку площадью 40600 мм².

Планшет работает на OriginOS 5 HD, адаптированной под уровень гибкости, аналогичный ПК — для редактирования документов, управления файлами и даже работы в качестве второго дисплея. Помощник Xiao V от Vivo поможет написать речи, резюме и другие документы в приложениях вроде Atom Notes и Vivo Docs. Также есть AiPPT Assistant для создания презентаций.

Для многозадачности предусмотрены функции синхронизации между устройствами, универсальный буфер обмена и поддержка подключения к Windows и macOS.

За звук отвечает 8-динамиковая акустическая система с симметричной компоновкой. Используются движки SDR-to-HDR и улучшения HDR, повышающие качество старого контента.

Планшет оснащён аккумулятором на 12050 мАч, чего хватает на 16 часов потокового видео.

Аксессуары включают Vivo Pencil 3 с поддержкой более 10000 уровней нажатия, низкой задержкой и жестовым управлением. Smart Keyboard 5 Pro предлагает кнопки с ИИ, а Smart Double-Sided Clip 5 Pro — гибкое крепление и функцию автоматического включения/выключения.

Vivo Pad 5 Pro будет доступен в Китае с 25 апреля, базовая версия с 12 ГБ + 128 ГБ (UFS 3.1) стоит 2549 юаней. Полный список цен:

  • 12 ГБ + 128 ГБ (UFS 3.1): 2549 юаней
  • 12 ГБ + 256 ГБ (UFS 4.1): 2634 юаня
  • 16 ГБ + 512 ГБ (UFS 4.1): 3399 юаней

Единственная модель Wi‑Fi на 16 ГБ + 512 ГБ поступит в продажу с 29 апреля по цене 3199 юаней. Аксессуары продаются отдельно: новый Vivo Pencil 3 стоит 499 юаней, клавиатура Smart Touch — 699 юаней, базовая клавиатура — 199 юаней.

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#vivo #планшеты
Источник: gizmochina.com
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