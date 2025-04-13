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kosmos_news
Tesla будет продавать более дешевый Cybertruck с меньшим количеством функций
Tesla хочет увеличить свои продажи с помощью новой версии Cybertruck.

Tesla представила более дешевую версию Cybertruck, которая будет стоить всего 69 990 долларов. Cybertruck Long Range с задним приводом (RWD) был представлен компанией 10 апреля.


При цене в 69 990 долларов он на 10 000 долларов дешевле полноприводного варианта (Long Range AWD), но при этом имеет запас хода на 25 миль (около 40 км) больше. На первый взгляд автомобиль кажется хорошим вариантом благодаря своей низкой цене и большему запасу хода.
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Однако модернизированный Cybertruck имеет и некоторые недостатки. Например, как отмечает Teslarati, у этой версии Cybertruck значительно более медленное ускорение. Сообщается, что новая модель разгоняется до 96 км/ч примерно за 6,2 секунды, а полноприводный Cybertruck — всего за 4,1 секунды.

Буксировочная способность (максимальный вес, который может потянуть автомобиль) составляет 3402 кг (7500 фунтов), что также значительно ниже, чем у полноприводного Cybertruck, который может буксировать 4990 кг (11 000 фунтов). Вместо проверенной пневматической подвески в новой модели используются адаптивные пружины, а это значит, что дорожный просвет нельзя отрегулировать.

Значительная экономия была достигнута и благодаря изменению в интерьере: вместо элегантных сидений из кожзаменителя в салоне новой версии установлены сиденья с тканевой обивкой, сзади нет второго дисплея, а аудиосистема просто посредственного качества. Кроме того, в грузовом отсеке нет разъемов питания, что считается необходимым элементом для пикапа, такого как Cybertruck.

Как сообщил портал Electrek на прошлой неделе, Cybertruck в целом продается медленно: в настоящее время на складах Tesla находится 2400 нераспроданных машин (покупателей на них просто нет).

#автомобили #tesla #электромобили #cybertruck
Источник: teslarati.com
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