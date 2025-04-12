Аккумулятор был разряжен, и Tesla было нелегко разблокировать.

Tesla внедряет в свои автомобили множество современных технологий, облегчающих навигацию и вождение. Однако если транспортное средство долго не эксплуатировать, технологии могут сыграть злую шутку с владельцем авто. Об этом свидетельствует случай, который произошел с владельцем Model S, YouTube-блогером «Autoalex v2». Он рассказал о случившемся на своем YouTube-канале.

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Блогер купил подержанную Tesla и оставил ее на парковке примерно на шесть месяцев.



Речь идет о Tesla Model S, пробег которой на момент покупки составлял более 720 000 километров. Так что машина была довольно старая. А шесть месяцев на парковке окончательно вывели Tesla из строя.

Это произошло в первую очередь потому, что обе батареи Model S были разряжены в течение длительного периода времени. Помимо аккумулятора, питающего Tesla, в электромобиле также имеется 12-вольтовый аккумулятор, который питает, помимо прочего, систему блокировки, стеклоочистители и дисплеи. Электронная разблокировка капота для доступа к аккумулятору также перестала работать.

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Для таких чрезвычайных ситуаций Tesla установила два металлических троса, расположенных в передних колесных арках. Если потянуть за них, капот должен разблокироваться. Однако через шесть месяцев тросы настолько заржавели, что порвались, как только за них потянули. В конце концов, у владельца машины не осталось иного выбора, кроме как с силой немного приоткрыть капот, чтобы добраться до запорного крючка.

Как только удалось заменить 12-вольтовую батарею, Tesla Model S снова начала реагировать. Двери удалось открыть, и сигнализация снова заработала. Однако дисплеи внутри автомобиля по-прежнему не работали, а электронный ручник заклинило. В итоге Tesla все же удалось доставить до зарядной станции.

После ночи на зарядной станции Tesla снова смогла ехать, но дисплеи по-прежнему не работали. Только когда 12-вольтовая батарея была снова извлечена и подключена, индикаторы наконец загорелись. В конце концов, потребовалось много терпения и некоторого мастерства, чтобы снова заставить Tesla работать. Этот случай показывает, что владельцам Tesla следует регулярно заряжать свои автомобили, чтобы избежать подобной ситуации.