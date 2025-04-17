Флагман Honor GT Pro дебютирует 23 апреля с топовым чипом Snapdragon 8 Elite

Компания Honor готовится к запуску флагманского смартфона с упором на производительность — модели Honor GT Pro. Презентация состоится 23 апреля в Китае. Уже известно, что устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite. Недавно инсайдер Digital Chat Station поделился официальными изображениями смартфона и его ключевыми характеристиками. Сегодня он опубликовал результат теста в бенчмарке AnTuTu. Хотя он прямо не указал название модели, предполагается, что речь идёт о Honor GT Pro.

В недавнем посте на Weibo Digital Chat Station показал скриншот, на котором видно, что будущий флагман для китайского рынка набрал впечатляющие 3 444 323 балла в бенчмарке AnTuTu. Несмотря на то что название устройства прямо не указано, комментаторы на Weibo обратили внимание, что элементы строки состояния на скриншоте характерны для смартфонов Honor.

Поэтому предполагается, что данный результат принадлежит Honor GT Pro. Вероятно, это самый высокий результат, когда-либо зафиксированный в AnTuTu.

Honor GT Pro уже доступен для предзаказа в Китае и будет предложен в четырёх конфигурациях: 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 1 ТБ. Официальные изображения показывают, что смартфон будет доступен в золотом, белом и чёрном цветах.

Honor GT Pro получит экран AMOLED с частотой обновления 144 Гц и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под экраном. Внутри находится процессор Snapdragon 8 Elite, оперативная память LPDDR5x Ultra и хранилище UFS 4.1. Также ожидается наличие двух сверхмощных динамиков, зарядки мощностью 90 Вт, двухчастотного GPS и трёхдиапазонной системы навигации Beidou.

По предварительным данным, Honor GT Pro получит аккумулятор ёмкостью более 6000 мА⋅ч и тройную камеру с основным сенсором на 50 Мп и телеобъективом. Точные характеристики пока неизвестны. На мероприятии 23 апреля в Китае также будут представлены планшет Honor Tablet GT и фитнес-браслет Honor Band 10. Кроме того, 22 апреля ожидается презентация смартфона Honor X60 GT. Ещё компания работает над моделями Honor 400 и 400 Pro для глобального и китайского рынков.