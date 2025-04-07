Названа дата анонса смартфона Honor Power с высокой автономностью

Компания Honor официально объявила дату запуска своего нового смартфона — Honor Power. Согласно информации, опубликованной на Weibo и подтверждённой популярным техноблогером Digital Chat Station, презентация устройства состоится 15 апреля в 19:30 по местному времени в Китае. Этот смартфон станет первой моделью, выпущенной в рамках новой стратегии бренда.

Honor Power позиционируется как лёгкий смартфон для использования на открытом воздухе, сочетающий в себе надёжность защищённых устройств и удобство обычных моделей. Его ключевая особенность — аккумулятор на 7800 мА·ч. Быть может, это рекордная ёмкость среди аккумуляторов потребительских смартфонов нынешнего года. Устройство рассчитано на длительное использование вне дома. По дизайну смартфон напоминает серию Honor Number — с двойным вырезом в экране, однако, скорее всего, не получит продвинутую систему распознавания лиц, как у серии Magic.

Honor разогревала аудиторию серией тизеров с начала месяца, заявляя, что смартфон способен заряжать другие устройства благодаря своей «невероятной автономности». Теперь, когда информация подтверждена официально, ясно, что компания всерьёз нацелена на сегмент устройств с длительным временем работы. Согласно последним сертификационным данным, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 80 Вт.

Запуск Honor Power также станет первым крупным релизом после объявления CEO Джорджа Чжао о переходе бренда к модели глобальной AI-экосистемы. Серия Power демонстрирует стремление Honor объединить практичность с городской универсальностью, сосредоточившись на коммуникациях, надёжности и функциях на основе ИИ.

Пока неизвестно, появится ли смартфон за пределами Китая.