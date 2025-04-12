Honor 400 и Honor 400 Pro готовятся к поступлению на прилавки

Компания Honor готовится расширить свою серию смартфонов Honor 400 новыми моделями. К недавнему Honor 400 Lite скоро будут добавлены Honor 400 и 400 Pro. Хотя официальная презентация ещё не состоялась, изображения этих устройств уже появились.

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Они показывают дизайн устройств как спереди, так и сзади. Базовая модель обладает двойной задней камерой, а также одной передней. Выступ теперь имеет более округлые края, в отличие от предыдущей модели. Вспышка теперь круглая, а не вертикальная овальной формы, как у Honor 300.

Что касается передней панели, изображение показывает симметричные рамки со всех сторон, чего не было в Honor 300. Honor 400 представлен в двух цветовых вариантах, однако их названия пока не подтверждены.

У модели Pro выступ камер выглядит похожим на тот, что был у предшественника, с вертикальным модулем вспышки. В нём по-прежнему используется тройная задняя камера в паре с двумя фронтальными камерами.

Одной из особенностей является основная камера на 200 Мп. Это может быть улучшением по сравнению с основной камерой на 50 Мп с сенсором 1/1,56 дюйма в модели 300 Pro. Возможно, наиболее заметное изменение между Honor 400 Pro и его предшественником — это переход к плоскому дизайну. Прошлый аппарат был одним из немногих смартфонов, выпущенных в прошлом году с изогнутым дисплеем и задней панелью.