Производители компьютеров в США заговорили о росте цен

Сети поставок начинают реагировать на последствия новых тарифов Трампа: производитель кастомных ПК META PC сообщает, что ожидает резкого роста цен.

Торговые меры Трампа могут помочь США в борьбе с торговыми дефицитами, но при этом окажут разрушительное воздействие на потребительские рынки. В настоящее время рынок ПК сильно зависит от Китая, поскольку большая часть производителей находится там. При тарифе почти 104% на Китай очевидно, что ритейлерам и поставщикам услуг придётся поднимать цены. В публикации в X от @METAPCs говорится, что производитель готовится к повышению цен на комплектующие для ПК до 50%, ссылаясь на тарифную политику и невозможность сохранить текущие цены.

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На вопрос о том, могут ли они покрыть эффект от тарифов и не перекладывать его на покупателей, META PCs заявили, что это приведёт к закрытию бизнеса. Это показывает, что цепочка поставок не может работать в условиях тарифов без повышения цен на потребительские товары. Другой сборщик систем, PowerGPU, и их генеральный директор также высказались о влиянии тарифов на свой бизнес, заявив, что в конечном счёте платить придётся потребителям.

Одной из более существенных причин, по которой цепочка поставок в сфере ПК столкнётся с серьёзными последствиями, является то, что взаимные тарифы Трампа также затронули рынки Сингапура и Филиппин. Поскольку производители рассматривали их как альтернативу Китаю, цепочка поставок начала смещаться в эти регионы. Однако тарифы приведут к удорожанию поставок и оттуда. Это означает, что у производителей не останется выбора, кроме как принять новые тарифы и повысить цены на потребительские товары.

Таким ритейлерам, как Newegg и MicroCenter, вероятно, потребуется время, чтобы отразить новые цены после введения тарифов, поскольку их текущих запасов может быть достаточно для удовлетворения рыночного спроса. Однако в конечном счёте стоимость основных комплектующих для ПК вырастет в ближайшие дни.