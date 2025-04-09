Американский президент хочет ликвидировать огромный внешнеторговый дефицит США, но такая деятельность сопряжена с огромными рисками.

Введенные внешнеэкономические пошлины американского президента буквально заставили американских граждан тратить деньги в усиленном режиме на скупку продуктов питания. О необычном явлении для довольно сытых США рассказывается в свежей публикации издания Independent.

Журналисты подчеркнули, что люди предполагают, что очень скоро цены на еду, как и на остальной ассортимент большинства магазинов, резко пойдут вверх.

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Как пояснил встреченный в супермаркете покупатель, он сегодня закупил двойную норму продуктов, куда вошли бобы, мука, консервы и остальное.

Не отстают от этого покупателя и другие посетители магазинов, покупающие в приоритетном порядке воду, муку и сахар.









Ситуация на розничном рынке напомнила бывшему владельцу фирмы по координации цепочки поставок Манишу Капуру эпоху пандемииCovid-19.

Бывший управленец заявил, точно такое было во время пандемии коронавируса, когда в тогдашнем хаосе люди покупали всё подряд, не разбираясь, пригодится ли им это в принципе. И речь шла не всегда про еду или питьевую жидкость.

Напомним, что несколько дней назад 79-летний политик подписал закон о начале действия заградительных экономических пошлин за зарубежные товары в 10%. И это минимальный тариф. Часть государств получили повышенные тарифы, превышающие базовую пошлину в 2, а то и в 3 раза. Рекордные пошлины были введены в отношении Китая. Так заградительный тариф для КНР составил 104%.