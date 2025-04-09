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Рост продаж доказывает наличие спроса на бензиновые спорткары Porsche 718
Porsche в последнее время демонстрирует рост продаж в США

Базовые спорткары Porsche 718 Boxster и 718 Cayman должны были полностью перейти на электротягу после этого года. По крайней мере, таков был план летом прошлого года. Однако компания уже начала пересматривать свои планы для других моделей, например, отступив от курса на полный электропереход в случае с Macan. А теперь, когда продажи 718 в США стремительно растут, можно предположить, что внутри компании обсуждают, как продлить жизнь версии с двигателем внутреннего сгорания.

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За исключением Taycan, все модели Porsche показали заметный рост продаж в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Особенно сильно выросли продажи 718: с 797 до 1497 штук, то есть на 85,2%. Популярность этих спорткаров растёт довольно стабильно: за 2024 год было продано 5698 автомобилей против 4526 в 2023 году. В 2022 году было продано 3484 экземпляра. Очевидно, покупатели всё ещё заинтересованы в таких спорткарах. Возможно, они спешат купить один до того, как производство завершится в октябре, и на смену придут полностью электрические модели следующего поколения.

При этом интерес к Porsche в целом тоже вырос. Особенно неожиданным стал рост продаж Panamera: с 523 до 1486 машин. Это больше не только, чем у 718, но и рост на 141,8%. Также модели Macan, Cayenne и 911 сохранили свои позиции лидеров по объёму продаж — первое, второе и третье места соответственно.

Хотя переход на электромобили продолжается, он идёт не такими темпами, как рассчитывали автопроизводители. Для Porsche это особенно заметно на примере Taycan, продажи которого в 2024 году значительно снизились по сравнению с 2023-м. Этот тренд продолжается в текущем квартале. Поэтому неудивительно, что, несмотря на сильный старт электрического Macan, компания, по слухам, рассматривает запуск гибридной версии с ДВС, чтобы дополнить электромобиль.

Всё это говорит о том, что Porsche, возможно, решит сохранить 718 с двигателем внутреннего сгорания ещё на некоторое время или выпустит аналогичную модель под другим именем. Наиболее вероятный сценарий — это отсрочка завершения производства текущих моделей. Они по-прежнему хорошо продаются в Северной Америке, а вот в Европе их преждевременно сняли с продажи из-за проблем с кибербезопасностью. В результате их не нужно дорабатывать для поддержания спроса.

#автомобили #porsche
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