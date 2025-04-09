Moto G Stylus (2025) становится одним из немногочисленных смартфонов со стилусом

17 апреля компания Motorola собирается выпустить смартфон Moto G Stylus по цене $399, что относит его к средней ценовой категории. Тем не менее, он получил достаточно мощные компоненты, чтобы его не рассматривали как дешёвое устройство. Как очевидно из названия, у смартфона есть стилус. Благодаря обновлениям программного обеспечения в Android 15 стилус пригодится для инструментов редактирования в Google Фото, функции «Обвести и найти» и собственного инструмента Motorola под названием Sketch to Image. Sketch to Image работает с Moto Note и создаёт изображения с помощью ИИ по нарисованным наброскам.

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Moto G Stylus (2025) оснащён более ярким дисплеем с пиковым значением 3000 нит. Панель pOLED диагональю 6,7 дюйма работает с частотой 120 Гц, как и в предыдущем поколении. Внутри установлен процессор Snapdragon 6 Gen 3 и 8 ГБ оперативной памяти.

Сзади находится основная камера на 50 Мп, сверхширокоугольный модуль на 13 Мп и встроенный макрообъектив. Основной модуль — это сенсор Sony Lytia 700C, который встречается в других устройствах Motorola, но в серии Moto G Stylus он используется впервые. Motorola отмечает, что применяет собственный движок Photo Enhancement Engine для обработки отснятого контента.

В версии 2025 года убрали 3,5 мм аудиоразъём. Батарея получила привычную ёмкость 5000 мА•ч. Она поддерживает зарядку мощностью 68 Вт, если есть подходящий адаптер. Также поддерживается беспроводная зарядка на 15 Вт, хотя для такой скорости потребуется фирменное зарядное устройство.

По традиции Moto G Stylus доступен в нескольких ярких цветах и материалах. Представлены варианты Gibraltar Sea и Surf the Web, а также отделка под искусственную кожу.