Анонсирован Motorola Edge 60 Fusion

Как и было запланировано, Motorola представила смартфон Edge 60 Fusion в Индии. Цена начинается от $269, и устройство оснащено изогнутым OLED-дисплеем, защищённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Это также первый смартфон с недавно представленным процессором MediaTek Dimensity 7400.

Edge 60 Fusion получил корпус с сертификацией MIL-STD-810H, пройдя 16 военных тестов. Он может работать при экстремальных температурах от -20 °C до 60 °C и выдерживать влажность до 95 %. Кроме того, смартфон соответствует стандартам IP68 и IP69, что обеспечивает защиту от пыли и возможность погружения в воду на глубину более 1 м, а также защиту от струй воды под высоким давлением и температурой.

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым изогнутым 1,5K 10-битным pOLED-дисплеем с сертификацией Pantone Validated, поддержкой HDR10+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика 360 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит (до 1400 нит в HBM). Как уже упоминалось, дисплей защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i и имеет встроенный сканер отпечатков пальцев.

Внутри установлен 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7400, дополненный 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Смартфон работает на Android 15. Motorola обещает 3 года обновлений системы и 4 года обновлений безопасности. Устройство оснащено аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддерживает быструю зарядку 68 Вт TurboPower. Другие особенности включают стереодинамики Dolby Atmos, встроенный сканер отпечатков пальцев, аудио через USB-C, поддержку гибридной двух SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC.

Камера состоит из основного модуля 50 Мп (Sony LYTIA 700C, f/1.88, 1,0 мкм Ultra Pixel, OIS, Quad PDAF), сверхширокоугольного модуля 13 Мп (120° FOV, Macro Vision, f/2.2, 1,12 мкм, PDAF) и 3-в-1 сенсора для замера освещения, подавления мерцания и определения RGB. Фронтальная камера представлена сенсором 32 Мп (f/2.2, 0,7 мкм Quad Pixel).

Основная камера поддерживает запись видео в 4K UHD при 30 к/с, FHD при 60/30 к/с и замедленную съёмку (FHD 120 к/с, HD 240 к/с). Сверхширокоугольная/макро-камера записывает в 4K UHD при 30 к/с и FHD при 30 к/с. Фронтальная камера поддерживает 4K UHD при 30 к/с и FHD при 60/30 к/с. Среди видеовозможностей — стабилизация, фотоснимки во время записи, аудиозум, поддержка внешнего микрофона, таймлапс, замедленная съёмка, портретное видео, двойной режим съёмки, макро и Spot Color.