Edge 60 Stylus будет предлагаться по цене около $500

Серия смартфонов Moto Edge 50 привлекла значительное внимание покупателей благодаря изогнутому дисплею и дизайну задней панели. Теперь выходящая на смену серия смартфонов Edge 60 предложит ещё и стилус.

Инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter изображение с гнездом для стилуса и разъёмом для наушников 3,5 мм. В отличие от Motorola Edge+ (2022) на Snapdragon 8 Gen 1, этот Edge 60 Stylus также получит слот для стилуса, который пользователям не придётся покупать отдельно. Гнездо для стилуса удобно расположено в нижней части устройства. В 2023 году компания выпустила доступный Moto G Stylus 4G и его 5G-версию. Обе модели оснащены встроенным слотом для стилуса.

Предполагаемая стоимость телефона — $500. Таким образом, Motorola стремится сделать премиальные функции стилуса доступными для более широкой аудитории.

По данным источника, Edge 60 Stylus получит 8 ГБ памяти и 256 ГБ хранилища. Устройство будет доступно в синем и зелёном цветах.

Изображение показывает ещё одно заметное отличие от серии Edge 50: дисплей больше не изогнут. Разъём для наушников также поможет устройству выделиться среди конкурентов. Хотя беспроводные шейные гарнитуры и TWS-наушники сейчас занимают большую часть рынка, возможность использовать гораздо более дешёвые проводные наушники никогда не бывает лишней.

В отличие от серии G Stylus, которая ориентирована в основном на рынок США, Edge 60 Stylus, как ожидается, будет представлен по всему миру.