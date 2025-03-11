Moto G56 будет стоить от 250 евро

Серия Moto Edge 50 заинтересовала покупателей в средней ценовой категории своим впечатляющим дизайном, улучшенными камерами и простым интерфейсом. Теперь на смену готовятся аппараты нового поколения, а также модели Moto G56 и G86. Edge 50 Pro вышел в начале апреля прошлого года, за ним последовали Edge 50 Fusion и стандартный Edge 50, которые появились в начале мая и августа соответственно.

Moto G56 будет доступен в чёрном, синем и светло-зелёном цветах. По данным инсайдера, версия 8 ГБ + 256 ГБ будет стоить 250 евро.

Moto G86 будет доступен в золотом, светло-пурпурном, красном и синем цветах. Его конфигурация 8 ГБ + 256 ГБ обойдётся в 330 евро. Эти устройства станут преемниками Moto G55 и Moto G85.

Среди флагманской серии Edge 60 источник упомянул три модели: Edge 60, Edge 60 Fusion и Edge 60 Pro. Edge 60 Fusion выйдет в синем и сером цветах, а его версия 8 ГБ + 256 ГБ будет стоить 350 евро.

Стандартный Edge 60 поступит в продажу в синем и зелёном цветах. В конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ его цена составит 380 евро. Edge 60 Pro, самый дорогой из всех упомянутых моделей, по сообщениям, будет стоить 600 евро и предлагаться в синем, зелёном и пурпурном цветах.

Ранее версию Pro заметили на нескольких платформах сертификации, где указали батарею 5100 мАч и быструю зарядку 68 Вт. Это значительное увеличение ёмкости по сравнению с Edge 50 Pro, у которого аккумулятор 4500 мАч. Серия Edge 60 может включать модель со стилусом, похожую на Moto G Stylus, но с более мощными характеристиками.