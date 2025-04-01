Появилась новая информация о Dimensity 9400+ — чипсет MediaTek превзошел Snapdragon 8 Elite в AI-бенчмарках на устройствах Oppo Find X8s

MediaTek готовится представить новый флагманский чипсет Dimensity 9400+ в начале апреля, и первые тесты уже демонстрируют впечатляющие результаты. В рейтинге AI-бенчмарков ETH Zurich смартфоны Oppo Find X8s и Find X8s+ с этим процессором заняли верхние строчки, обойдя устройства на Snapdragon 8 Elite. Find X8s показал результат 12 975 баллов, тогда как лучший результат Qualcomm — 12 376 баллов у OnePlus 13.



Новый чипсет MediaTek благодаря разогнанным ядрам демонстрирует не только улучшенную производительность в задачах искусственного интеллекта, но и обещает быть мощнее стандартной версии Dimensity 9400. Однако в традиционных тестах производительности, судя по утечкам Geekbench, Snapdragon 8 Elite сохраняет преимущество. Результаты Oppo Find X8s+ указывают, что процессор Qualcomm все еще лидирует в этом аспекте.

Эксперты отмечают, что пока сложно оценить, как превосходство Dimensity 9400+ в AI-тестах отразится на реальной производительности. Компания MediaTek делает ставку на развитие возможностей искусственного интеллекта в своих чипсетах, что может стать серьезным конкурентным преимуществом в будущем. В то же время Qualcomm сохраняет сильные позиции в общей производительности.



Ожидается, что официальный анонс Dimensity 9400+ состоится в ближайшие недели, после чего станут доступны более детальные тесты и сравнения. Выход Oppo Find X8s и Find X8s+ с этим процессором позволит окончательно оценить его возможности и преимущества перед решениями конкурентов. Пока же первые результаты выглядят многообещающе, особенно в области специализированных AI-вычислений.