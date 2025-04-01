Производители готовятся выпускать складные смартфоны новых типов

Глобальные поставки складных смартфонов в 2025 году впервые могут снизиться, но это скорее признак грядущего возрождения, а не стагнации. Аналитики ожидают, что в 2025 году рынок складных смартфонов впервые сократится с момента его появления более пяти лет назад благодаря стараниям Samsung. С 2019 года сегмент складных смартфонов рос из года в год, но 2025 год может стать исключением.

По данным Counterpoint Research, в 2024 году темпы роста глобальных поставок складных смартфонов упали до всего 2,9% в годовом выражении. Хотя большинство производителей складных смартфонов в 2024 году продемонстрировали двузначный или трёхзначный рост, Samsung, которая по-прежнему является крупнейшим производителем складных смартфонов, показала падение. Неудачные показатели Samsung нивелировали успехи других компаний, и в целом глобальный рынок складных смартфонов практически не изменился.

Теперь глобальные поставки складных смартфонов снизятся в годовом выражении. Эксперты не рассматривают это как тревожный сигнал. Специалисты считают, что возможный спад не означает, что рынок складных устройств достиг пика. Напротив, они видят признаки того, что в 2025 году сегмент складных смартфонов может пережить короткий период спада перед бурным ростом в 2026 году.

Аналитики Counterpoint утверждают, что рынок складных смартфонов сейчас не выглядит застойным, а скорее «как рынок, готовящийся к трансформации». Для такой трансформации требуется больше подготовки и небольшой шаг назад. Samsung и другие ключевые игроки могут столкнуться с периодом замедленного или отрицательного роста, пока они сосредоточены на создании новых цепочек поставок и инфраструктуры, которые запустят революцию складных смартфонов.

Ходят слухи, что Samsung может выпустить свою первую версию складного смартфона-раскладушки Fan Edition ближе к концу года. Также компания может представить свой первый тройной складной смартфон в этом году. Тем временем аналитики предполагают, что Apple войдёт в сегмент складных устройств в 2026 году.