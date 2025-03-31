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Процессоры Exynos вернутся на флагманские смартфоны Galaxy S
По последним слухам, чипы Exynos однозначно будут использоваться в Galaxy S26

Споры вокруг сравнения процессоров Exynos и Snapdragon не утихают среди поклонников мобильных устройств Samsung. С 2020 года компания выпустила два поколения Galaxy S, которые работали только на чипах Snapdragon. Но, похоже, этому скоро придёт конец.

По данным множества источников, в серии Galaxy S26 снова появятся чипы Samsung Exynos. Теперь это подтвердил ещё один надёжный инсайдер в X, заявивший, что «Exynos 2600 однозначно вернётся и будет использоваться в S26».

Однако хотя ранее сообщалось, что Samsung работает над увеличением процента выпуска годных чипов на техпроцессе 2 нм при производстве Exynos 2600, инсайдер утверждает, что «объёмы чипов настолько ограничены, что ситуация будет похожа на случай с Exynos 990».

Exynos 990 использовался по всему миру в серии Galaxy S20 и Galaxy Note 20, за исключением США, Канады и Китая. Так что если объёмы действительно ограничены, то распределение Snapdragon и Exynos в линейке Galaxy S26 будет больше похоже на Galaxy S22, где Snapdragon использовался повсеместно, кроме Европы.

Наиболее вероятный сценарий — Samsung установит чип Snapdragon во всех моделях Ultra по всему миру, а в остальные версии поставит Exynos в большинстве стран, как это было в 2024 году. Но пока всё это лишь предположения, и говорить о финальном решении Samsung ещё рано.

#смартфоны #samsung #процессоры #exynos
Источник: sammobile.com
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