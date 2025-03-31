Galaxy Tab S10 FE и FE+ стоят от 579 евро и 749 евро

Голландский ритейлер Bol начал продавать Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+ и раскрыл всю информацию о новых планшетах. Быть может, сама Samsung не собирается проводить никаких официальных анонсов.

В Нидерландах Galaxy Tab S10 FE стоит 579 евро за версию с 128 ГБ хранилища и 629 евро за версию с 256 ГБ. Tab S10 FE+ обойдётся в 749 евро и 799 евро за 128 ГБ и 256 ГБ соответственно. Все эти варианты поддерживают только Wi-Fi.

Версии с 256 ГБ обеих моделей продаются со скидкой 50 евро для заказов, оформленных до 20 апреля. После этой даты цена составит 679 евро за 256 ГБ Tab S10 FE и 849 евро за 256 ГБ Tab S10 FE+. Планшеты доступны в светло-голубом, серебристом и сером цветах.

В ближайшие дни эти планшеты появятся в разных странах по всему миру. В Корее и, возможно, в некоторых других странах дата выхода назначена на 3 апреля.

Планшеты получили премиальный дизайн с алюминиевой задней панелью и рамкой и сертифицированы по стандарту IP68 на защиту от воды и пыли. Они обладают экранами 10,9 дюйма и 13,1 дюйма LCD с частотой обновления 90 Гц и поддержкой S Pen. Их максимальная яркость достигает 800 нит. Также установлены стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos для качественного звука.

Внутри установлен процессор Exynos 1580, дополненный 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Exynos 1580 — самый мощный среднебюджетный чип Samsung Exynos на данный момент. Он предлагает на 45% выше производительность CPU и на 80% выше производительность GPU по сравнению с Exynos 1380, установленным в Galaxy Tab S9 FE и Tab S9 FE+.

Новые планшеты оснащены передней сверхширокоугольной камерой 12 Мп F2.4 для селфи и видеозвонков. На задней панели установлена камера 13 Мп с апертурой F2.0. Благодаря поддержке карт microSD объёмом до 2 ТБ доступно достаточно места для хранения фото и видео.

Аккумуляторы на 8000 мАч и 10900 мАч могут полностью зарядиться примерно за 90 минут при использовании зарядного устройства на 45 Вт. Зарядное устройство продаётся отдельно. В комплекте поставляются только кабель USB-C и S Pen.

Galaxy Tab S10 FE и FE+ работают на Android 15 с оболочкой One UI 7. Хотя официально это не подтверждено, ожидается, что эти планшеты будут получать обновления системы и патчи безопасности в течение шести лет.