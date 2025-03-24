Samsung Display рассчитывает заработать на рынке мониторов QD-OLED больше прежнего

Компания Samsung Display является ведущим поставщиком панелей для самых разных устройств, включая, но не ограничиваясь смартфонами, планшетами, мониторами, телевизорами, автомобилями и многим другим. Компания поставляет эти панели как Samsung Electronics, так и другим компаниям, которые затем выпускают потребительскую продукцию.

Samsung Display сталкивается с серьёзной конкуренцией в некоторых направлениях, в первую очередь со стороны китайских производителей дисплеев. В некоторых передовых технологиях панелей, таких как QD-OLED, она всё ещё сохраняет лидерство. Samsung Display намерена полностью воспользоваться этим преимуществом и планирует увеличить именно поставки панелей QD-OLED для мониторов на 50% в этом году.

Подразделение Samsung заявило, что планирует увеличить поставки QD-OLED панелей для мониторов до 1,43 млн единиц. Это будет означать рост на 50% по сравнению с предыдущим годом. Одним из способов достижения этой цели станет анонс новых моделей панелей.

Шаги в этом направлении уже были — компания представила 27-дюймовую панель 4K с самой высокой плотностью пикселей среди OLED-панелей такого размера — 160 ppi. Ещё одним продуктом, который вскоре поступит в массовое производство, станет 27-дюймовая QHD панель с частотой обновления 500 Гц.

Samsung Display по-прежнему занимает доминирующую позицию на мировом рынке OLED панелей для мониторов. Согласно данным исследовательской компании Omdia, доля Samsung на этом рынке составляет 71,2%, в основном за счёт панелей QD-OLED.

Поставки OLED панелей для мониторов стабильно растут — с 8300 штук в 2021 году до более 820000 штук в 2023 году. Это означает впечатляющий среднегодовой темп роста на уровне 300%, что подчёркивает огромные перспективы этого рынка. Неудивительно, что Samsung Display полна решимости извлечь максимум выгоды из этой возможности.