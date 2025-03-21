Число сделанных в Индии смартфонов в 2024 году выросло.

Программа стимулирования производства (PLI) правительства Индии, которая поощряет мировые компании открывать производственные мощности в стране и выпускать продукцию локально, похоже, работает. Рынок смартфонов «Сделано в Индии» вырос в 2024 году на 6%, и Samsung сохранила лидерство. Она заняла 20% рынка и показала рост на 7% в годовом исчислении.

По данным Counterpoint Research, корейский производитель укрепил свои позиции благодаря росту экспорта на 13% в годовом исчислении. В сегменте смартфонов «Сделано в Индии» за Samsung следовали: Vivo с долей рынка 14%, Foxconn с 12%, Oppo с 12% и DBG с 12%.

Из пяти ведущих брендов только Oppo показала падение на этом рынке смартфонов, с 19% в 2023 году до 12% год спустя. Oppo столкнулась с жёсткой конкуренцией, а также потеряла позиции из-за контрактного производства.

Стоит отметить, что местные производители, такие как Foxconn и Tata Electronics, собирают iPhone в Индии. Tata Electronics стала самым быстрорастущим производителем телефонов благодаря iPhone 15 и iPhone 16.

Tata Electronics расширила свои сборочные заводы iPhone и даже вошла в полупроводниковую отрасль с новым заводом в Гуджарате.

Apple и Samsung вместе обеспечивают около 94% экспорта смартфонов из Индии. В будущем Foxconn планирует создать в стране предприятие по производству дисплеев для смартфонов, чтобы увеличить производственные мощности.

Samsung выпускает в Индии смартфоны Galaxy разных ценовых категорий. Даже последние модели серии Galaxy S25, продающиеся в Индии, производятся на заводе в Нойде. Технологический гигант также собирает локально модели Galaxy A, Galaxy F и Galaxy M.

Эти данные свидетельствуют о том, что программа PLI в сочетании с выгодами диверсификации цепочек поставок и доступной стоимостью рабочей силы помогла таким производителям смартфонов, как Samsung, открыть производство в Индии и увеличить локальный выпуск.

Аналитики ожидают, что производство смартфонов «Сделано в Индии» вырастет в этом году на двузначное число.