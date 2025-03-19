Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 могут сохранить зарядку 25 Вт

Скорость проводной зарядки следующих складных смартфонов Samsung — Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 — раскрыта благодаря сертификации CCC. Следующие складные смартфоны Samsung включают Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7. Ожидается, что оба устройства получат более современные процессоры, улучшенные камеры и увеличенные аккумуляторы. Одна вещь, вероятно, останется такой же, как у их предшественников: скорость быстрой зарядки.

Два новых смартфона Samsung с номерами моделей SM-F7660 и SM-F9660 недавно прошли сертификацию China Compulsory Certification (CCC или 3C). Судя по номерам моделей, это, скорее всего, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 для китайского рынка.

Сопроводительные документы показывают, что оба телефона тестировались с зарядным устройством EP-TA800 (9V / 2.77A), мощность которого ограничена 25 Вт. Название зарядного устройства показано на изображении.

Это не обязательно означает, что эти будущие смартфоны не будут поддерживать более высокую скорость зарядки. Просто эти устройства тестировались с зарядным устройством на 25 Вт. Если это их максимальная скорость зарядки, то это будет пятый год подряд, когда Samsung не увеличивает скорость зарядки после того, как подняла её с 15 Вт до 25 Вт в Galaxy Z Fold 2.

Сообщается, что Galaxy Z Flip 7 оснащён аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, в то время как Galaxy Z Fold 7, вероятно, останется с аккумулятором на 4400 мАч. Эти батареи будут питать увеличенные экраны. Говорят, что Galaxy Z Flip 7 получит складной экран размером 6,85 дюйма и внешний экран на 4 дюйма. Galaxy Z Fold 7 может иметь внешний экран на 6,5 дюйма и складной экран на 8,2 дюйма.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Elite For Galaxy, оперативной памятью от 12 ГБ и хранилищем от 256 ГБ. Оба устройства, по прогнозам, получат степень защиты IP68 от пыли и воды.

Galaxy Z Flip 7 может получить двойную камеру на задней панели с сенсорами на 50 Мп и 12 Мп. По сообщениям, Galaxy Z Fold 7 будет оснащён тройной камерой на задней панели с основной камерой на 200 Мп, сверхширокоугольной камерой на 12 Мп и телефото-камерой на 10 Мп. Ожидается, что оба смартфона получат фронтальную камеру на 10 Мп или 12 Мп.