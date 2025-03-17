В Samsung настроены бороться за возвращение ведущих позиций

Глава Samsung Electronics Джей У. Ли, как сообщается, призвал руководителей компании принять настрой «либо пан, либо пропал», чтобы преодолеть кризис. Южнокорейская компания в настоящее время сталкивается с рядом проблем, включая снижение доли на рынке и сокращение прибыли в нескольких сегментах бизнеса. Обращение было передано в видеосообщении 2000 руководителям компании из различных подразделений.

Хотя Ли не появлялся в видео, в сообщении были представлены философии управления основателя Samsung Ли Бён-чуля и бывшего председателя Ли Кун-хи. В нём говорилось, что компания нуждается в стратегическом сдвиге, чтобы преодолеть текущую ситуацию. Ожидается, что операционная прибыль Samsung в первом квартале 2025 года будет на 22,5% ниже по сравнению с предыдущим годом.

В видео Ли был процитирован следующим образом: «Samsung сталкивается с вопросом выживания: либо пан, либо пропал. Мы должны глубоко задуматься на самом верху. Мы должны инвестировать в будущее, даже если это означает жертвование немедленной прибылью».

Те, кто присутствовал на видеосеминаре, также получили кристаллическую табличку размером с визитную карточку с мотивирующими словами: «Люди Samsung, сильные в кризисе, умелые в реванше и жестокие в конкуренции».

Похоже, что компания готова пожертвовать прибылью, чтобы вернуть технологическое преимущество, которое она когда-то имела над конкурентами. Доля Samsung на рынке телевизоров снизилась с 30,1% в 2023 году до 28,3% в 2024 году, а на рынке смартфонов — с 19,7% в 2023 году до 18,3% в 2024 году. В сегменте памяти её доля снизилась с 42,2% в 2023 году до 41,5% в 2024 году.

Самая большая проблема для Samsung заключается в сегменте памяти с высокой пропускной способностью (HBM). В эпоху, когда чипы ИИ пользуются огромным спросом, память HBM, необходимая для работы чипов ИИ, находится в дефиците. Однако даже в таких оптимальных условиях Samsung не смогла продать свои чипы HBM крупнейшему производителю чипов ИИ, компании Nvidia. В этом сегменте её обогнала южнокорейская SK Hynix.