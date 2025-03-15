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Samsung выпустила Game Booster+ для улучшения игрового процесса на смартфонах Galaxy
Приложение Samsung Game Booster+ для смартфонов Galaxy даёт больше возможностей для настройки

Компания Samsung уже давно предлагает функцию Game Booster на своих смартфонах. Она даёт множество настроек для улучшения игрового процесса. В том числе оно позволяет изменять производительность, частоту обновления экрана, настраивать зарядку во время игры, чтобы избежать перегрева, и многое другое.

Теперь Samsung пошла дальше и выпустила приложение Game Booster+ для смартфонов Galaxy в Корее. Это модуль для фирменного приложения Good Lock, который предоставляет ещё больше возможностей для настройки игрового процесса. Среди них — переназначение клавиш, изменение специфических настроек GPU и классификация приложений как игр.

После установки приложения при его открытии появятся три опции: «Переназначение клавиш геймпада», «Включить настройки Game Booster для GPU» и «Настройки категории игр».

Переназначение клавиш геймпада, как следует из названия, позволяет «переназначить клавиши геймпада на другие нужные клавиши». Это даёт возможность настроить контроллер по своему усмотрению. Можно создать до четырёх профилей, что позволяет использовать разные профили для разных игр.

Включение настроек Game Booster для GPU — самая интересная опция. Она даёт два варианта настройки GPU: PreTransform и Texture Filter. По словам компании, первая настройка «разгружает GPU при повороте экрана в играх Vulkan». Вторая «улучшает качество текстур». Есть три режима: «По умолчанию», «Производительность» и «Качество».

Настройки категории игр позволяют «отметить неклассифицированное игровое приложение как игру». Если на смартфоне есть игра или приложение, которое не распознаётся как игра (из-за чего Game Booster с ним не работает), эта функция позволяет классифицировать его как игру и использовать Game Booster.

В данный момент Samsung выпустила Game Booster+ в Galaxy Store только для Кореи. Однако пользователи извлекли APK из магазина и сделали его доступным для загрузки в других регионах. Устанавливать приложения следует только из надёжных источников.

#смартфоны #samsung #galaxy
Источник: sammobile.com
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