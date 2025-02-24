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Внедорожник Audi SQ9 сфотографировали в процессе тестирования
На подходе ещё более крупная и роскошная модель Audi SQ9

На севере в процессе тестирования была замечена крупная модель автомобиля Audi. Этот большой внедорожник, по слухам, будет называться Audi SQ9. Он попал в объективы камер во время зимних испытаний. Автомобиль собирается конкурировать с BMW X7 и Mercedes-Benz GLS.

Прототипы Q9 демонстрировались, начиная с 2021 года. Однако тогда это были всего лишь удлинённые версии Audi Q7. Этот же экземпляр позволяет взглянуть на то, как может выглядеть новая большая модель Audi, причём в более мощной версии SQ9. Фотографии подтверждают, что релиз действительно состоится.

У Audi уже есть крупный внедорожник в виде Q7, но в сегменте больших роскошных SUV этот автомобиль не совсем соответствует требованиям. Длина Q7 составляет 505 см — на грани «пяти метров», которые являются порогом между автомобилем, который можно припарковать в тесном европейском центре города, и тем, который окажется слишком большим для этого. BMW и Mercedes более чем на 10 см длиннее. На бумаге разница может показаться незначительной, но в плане внутреннего пространства она имеет значение.

X7 предлагает на 0,37 м³ больше грузового объёма за вторым рядом, а у Mercedes-Benz на 0,255 м³ больше, чем у Q7. В третьем ряду пространство для ног в Audi — всего 73,66 см, в BMW — 83,82 см, а в Mercedes — 88,9 см.

Фотографы оценили длину прототипа Q9 примерно на 17,78 см больше, чем у Q7. Этого должно быть достаточно, чтобы догнать немецких конкурентов по размеру салона.

Фотографии демонстрируют большой SUV с фарами, которые стали ещё тоньше, чем у Q7. Решётка радиатора массивная, поднимается до самой высокой линии капота. Дизайн задней части напоминает Mercedes-Benz GLB больше, чем Q7, хотя задние фонари соответствуют нынешнему стилю Audi. Скорее всего, у Q9 будет и светодиодная полоса между задними фонарями, как у остальных последних моделей Audi.

От Q9 ждут не только увеличенную колёсную базу и больше пространства. Если Audi хочет отнять покупателей у конкурентов, ей также придётся добавить больше роскошных функций. У бренда есть куда расти в этом плане. Несмотря на схожий имидж с X7 и GLS, базовая цена Q7 примерно на $25 000 ниже, чем у этих моделей.

Из-за своих размеров Q9, скорее всего, будет продаваться только в Северной Америке и Китае. Ожидаются версии с подключаемым гибридом (PHEV) и бензиновыми двигателями.

Audi — не единственный бренд группы VW, который стремится к увеличению размеров. Porsche также работает над большим трёхрядным внедорожником под кодовым именем K1. Изначально предполагалось, что эта модель будет полностью электрической. По последним данным, Porsche осознаёт необходимость пересмотра этих планов. K1 может получить новый старт и присоединиться к Audi на той же платформе. Audi Q7 и Porsche Cayenne уже используют общую платформу группы, которая также лежит в основе Bentley Bentayga и Lamborghini Urus Performante.

#автомобили #audi
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