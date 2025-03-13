Samsung якобы планирует выпустить наушники с технологией костной проводимости ближе к концу года

Наушники с костной проводимостью уже не назовёшь чем-то необычным. Такие бренды, как Shokz, уже давно используют эту технологию. Однако она остаётся ограниченной, поскольку крупные производители вроде Apple, Google и Samsung делают ставку на внутриканальные наушники с силиконовыми амбушюрами. В то же время набирает популярность формат открытых наушников, продвигаемый, например, брендом Nothing.

Преимущество костной проводимости в том, что она обеспечивает эффект открытого уха, но не страдает от ограничений, характерных для открытых динамических наушников. Похоже, Samsung тоже хочет выйти на этот рынок.

Инсайдер Ice Universe сообщает в блогах Weibo, что Samsung выпустит собственные наушники с костной проводимостью в июле вместе с Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Гарнитура носит кодовое имя Able, но пока неясно, станет ли она частью линейки Galaxy Buds.

Теоретически, открытые наушники с костной проводимостью могут хорошо вписаться в XR/AR-экосистему Samsung, куда также входят гарнитуры и очки. Однако их применение не ограничивается только этим сценарием, так что будет интересно увидеть, как Samsung реализует их дизайн и интеграцию с устройствами Galaxy.