Samsung стремится поставлять новый чип 4 нм компаниям «по всему миру» для поддержки ИИ

Согласно последней информации, компания Samsung начала промышленное производство своих чипов 4 нм следующего поколения. По данным источников издания ZDNet Korea, этот процесс, известный как SF4X, Samsung рассматривает как «ключевое оружие» в борьбе с конкурентами. Корейский производитель хочет усилить свои позиции на рынке мобильных чипов, так как отстаёт от таких компаний, как TSMC.

Можно было не сомневаться в том, что искусственный интеллект играет центральную роль в новом техпроцессе Samsung. Предполагаемый инсайдер сообщил изданию, что новый техпроцесс компании является «самым продвинутым».

С момента первого выпуска техпроцесса в 2021 году он был усовершенствован, получив высокоскоростные транзисторы. Samsung также стремится поддерживать технологии упаковки следующего поколения 2,5D и 3D. По слухам, компания «стабилизировала» процент выпуска годных чипов 4 нм, что должно обеспечить нормальный уровень производства.

Сообщается, что в компании довольны этим, учитывая, что ранее она «не смогла привлечь крупных клиентов» вроде Qualcomm и Apple. Samsung якобы хочет продавать свои чипы 4 нм компаниям «по всему миру». В публикации также говорится, что у Samsung есть действующий контракт с X на поставку её чипов для работы чат-бота Grok.

Хотя Samsung впервые начала выпуск чипов 4 нм в 2021 году, массовое производство стартовало только в 2022, когда чип появился в Galaxy S22. Однако тогда он не продемонстрировал значительного прироста производительности. Незначительный прирост мощности благодаря техпроцессу 4 нм в повседневном использовании не ощущался. Основные улучшения касались возможностей обработки изображений при съёмке фото. Сейчас ходят слухи о большем акценте на ИИ и использовании этих чипов в крупных ИИ-моделях, а не в мобильных устройствах.