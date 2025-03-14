Gemini становится ещё одной причиной чистить историю браузера

Похоже, что в Google не слышали про скандал вокруг функции Recall от Microsoft. Компания объявила об обновлении модели Gemini 2.0, включающем возможность просматривать историю поиска, чтобы предлагать более персонализированные ответы.

Экспериментальная модель Gemini 2.0 Flash Thinking позволяет Gemini подключаться к различным приложениям и сервисам, включая поиск. Идея в том, что теперь ИИ сможет давать гораздо более персонализированные и точные ответы на запросы пользователей, основываясь на просмотренной ими информации.

Google привела примеры вопросов, где эта функция персонализации будет полезной: куда поехать в отпуск летом, идеи контента для YouTube-канала и рекомендации нового хобби или работы.

Очевидно, что у этой функции возникнут серьёзные проблемы с конфиденциальностью. Google заявляет, что Gemini запросит разрешение перед подключением к истории поиска или другим приложениям. Также ИИ будет показывать баннер со ссылкой для быстрого отключения этой функции. Кроме того, Gemini использует её только в том случае, если вы выбрали модель с персонализацией, дали ей доступ к поиску и включили активность в интернете и приложениях.

Однако даже то, что функция работает только по согласию пользователя, вряд ли снизит уровень недовольства. Кроме того, Google сообщает, что запускает Gems — настраиваемые чат-боты, позволяющие пользователям создать собственного ИИ-эксперта на любую тему. Они станут доступны бесплатно в приложении Gemini. Также DeepResearch, создающий детализированные отчёты по запросам, теперь можно использовать без оплаты.

Функция поиска по истории браузера от Google напоминает Microsoft Recall. Recall подвергся критике за то, что каждые несколько секунд делал скриншоты рабочего стола Windows, используя локальную языковую модель для сканирования, хранения и обработки информации. Microsoft заявляла, что в Recall есть фильтр, предотвращающий захват конфиденциальных данных, но на деле он работал плохо. А то, что функция по умолчанию была включена у всех пользователей, только усугубило ситуацию.

Microsoft отложила запуск Recall, и пока он остаётся в режиме предварительного тестирования для Copilot+ ПК через программу Windows Insider.