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Google представила «Режим ИИ» как новый способ использования Поиска и начала его тестирование
Поиск Google продолжает пополняться возможностями искусственного интеллекта

На этой неделе компания Google объявила и начала тестирование «Режима ИИ» в Поиске. Этот «ранний эксперимент» позволяет задавать более сложные вопросы, на которые будет дан ответ, сгенерированный ИИ, занимающий всю страницу.

Если верить Google, людям нравятся обзоры от ИИ. Это приводит как к дополнительным запросам, так и к более длинным, уникальным вопросам, когда люди обнаруживают, что Поиск может отвечать на больше типов вопросов благодаря ИИ.

В этой связи компания заявляет, что «продвинутые пользователи» хотят получать ответы с помощью ИИ для большего количества типов запросов. Настолько, что Google заметила, как люди добавляют «ИИ» в конец запросов. Именно поэтому Google Search добавляет Режим ИИ, который, по сравнению с обзорами ИИ, предлагает «более продвинутые возможности рассуждений, мышления и мультимодальности».

Помимо того, что вы всегда получаете прямой ответ, Режим ИИ позволяет задавать более «тонкие», многосоставные вопросы, которые ранее могли потребовать нескольких поисковых запросов.

На компьютерах и мобильных устройствах вы вводите запрос в Google как обычно, а затем нажимаете новую кнопку «Режим ИИ», которая появляется рядом с фильтрами «Все», «Картинки», «Видео» и т. д. Внизу обзоров ИИ также есть ярлык «Погрузиться глубже», а специальные точки входа в Режим ИИ позволяют пропустить обычные результаты. Запрос отображается в верхней части страницы с сгенерированным результатом ниже.


Вместо верхней поисковой строки внизу появится поле в стиле чата «Задать следующий вопрос...». На мобильных устройствах можно загружать изображения и вставлять запрос в Режим ИИ, хотя пока будет доступен только текстовый вывод. История переписки позволит просматривать прошлые запросы.

В примере показан запрос «как перелётные птицы знают, куда лететь». На высоком уровне Режим ИИ будет «думать» (или составлять план), выполнять несколько поисков и организовывать результаты. На мобильных устройствах сначала появляется карусель о том, с каких сайтов были взяты данные, а затем даётся краткий ответ. Далее идёт ещё одна карусель статей с перечисленными после этого конкретными аспектами.

Режим ИИ работает на базе пользовательской версии Gemini 2.0 с доступом к источникам в реальном времени и информации о реальном мире, таким как Knowledge Graph и Shopping Graph с данными о миллиардах товаров. Google одновременно выполняет несколько связанных поисков и объединяет эти результаты. Эта техника «развёртывания запросов» находит информацию по подтемам и нескольким источникам данных перед синтезом.

Модель учится проверять и подтверждать сказанное. Если информации недостаточно, пользователи будут перенаправлены на веб-результаты. Ответы должны быть фактическими и объективными, без личности или выражения мнения.


Режим ИИ различается на мобильных устройствах и компьютерах: «в чём разница в функциях отслеживания сна между умным кольцом, смарт-часами и матом для отслеживания». Ответ представлен в виде сравнительной таблицы (которая пока недоступна, но появится скоро), при этом можно задавать дополнительные вопросы в любое время, например: «что происходит с вашим сердечным ритмом во время глубокого сна».


Нет 10 синих ссылок в традиционном смысле, но вы найдёте встроенные источники, а также боковую карточку на компьютерах. В будущем Google добавит насыщенную карусель ссылок. Google утверждает, что Режим ИИ предназначен для подключения пользователей к вебу, и обнаружила, что люди в основном хотят проверять информацию и видеть различные источники наряду с ответами ИИ. Базовая модель настроена так, чтобы знать, как ссылаться на источники.


По результатам раннего тестирования запросы в Режиме ИИ в два раза длиннее традиционных поисков, при этом пользователи делают последующий запрос в четверти случаев.

Обычный Поиск и Режим ИИ будут сосуществовать. Google обновляет обзоры ИИ до Gemini 2.0 в США для сложных запросов по программированию, продвинутой математике и мультимодальности (например, Lens). Этот список со временем расширится, тогда как все остальные запросы используют существующую модель. Google заявляет, что Gemini 2.0 обеспечивает «более быстрые и качественные» ответы, при этом обзоры ИИ появляются «чаще для этих типов запросов». Между тем Google также расширяет обзоры ИИ по всему миру, включая возможность не входить в систему.

#google
Источник: 9to5google.com
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