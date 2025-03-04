Mercedes-Benz предложите электрические фургоны трёх размеров на новой платформе

Компания Mercedes-Benz планирует нечто грандиозное в мире фургонов. Автопроизводитель известен своими роскошными автомобилями, такими как S-Класс, но семейство фургонов Mercedes-Benz почти так же важно. В 2026 году компания планирует выпустить совершенно новое поколение электрических фургонов на основе того, что он называет Van Electric Architecture, или Van.EA.

Первый из этих новых фургонов выйдет на рынок в 2026 году. До этого Benz представит концептуальный шоу-фургон Vision V. Сейчас можно бросить первый взгляд на новейшие разработки Mercedes-Benz в сфере фургонов.

Новая платформа фургонов Benz будет использоваться для трёх размеров фургонов. В настоящее время это Sprinter, Vito (V-Класс) и Citan. Неизвестно, останется ли этот состав таким же с новым электрическим поколением. Вскоре после запуска платформы с тремя размерами электромобилей Benz выпустит Van.CA, или Van Combustion Architecture.

Обе архитектуры, бензиновая и электрическая, будут иметь множество сходств. Benz сможет строить как бензиновые, так и электрические автомобили на одной производственной линии. Они также будут иметь «примерно 70% идентичных деталей». Каждая будет оптимизирована под свой тип привода, но обе будут иметь как можно больше общих элементов. Это означает лучшую экономию на масштабе и более низкие цены.

Mercedes-Benz Vision V показали первым. Тизеры от Mercedes-Benz показывают не просто светодиодную полосу для задних фонарей, а светодиодные панели, встроенные в кузов. Подсветка за эмблемой Benz демонстрирует потенциал для изменения внешнего вида и даже быстрой смены логотипов или текста компании.

С 2026 года Benz будет предлагать электрические фургоны с тем же широким спектром вариантов, что и модели с бензиновым двигателем. От базовых семейных автомобилей, как он заявляет, до VIP-шаттлов и лимузинов.

Отсутствие упоминания некоторых моделей показывает намерения Vision V. Benz с новыми фургонами хочет расширить свою линейку в сегменте роскошных автомобилей. Benz заявляет, что он «определяет уникальный сегмент, который придаёт истинное величие автомобильной роскоши». Vision V можно рассматривать как фургноы S-Класса.

Нынешние электрические фургоны Benz развивают до 201 л.с. и обеспечивают запас хода около 482 км. Это значительно больше, чем предлагают конкуренты, и они могут перевозить до 1190 кг груза. Следующая модель на новой платформе, ориентированной на электромобили, вероятно, предложит ещё больше.