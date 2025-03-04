Mercedes-AMG покажет концепт суперкара примерно к середине года

На прошлой неделе появились сообщения, что Mercedes-AMG вернётся к двигателю V8 в следующей модели C63 вместо спорного четырёхцилиндрового PHEV в модели нынешней. Это не значит, что компания отказывается от электрификации.

Спортивный бренд Mercedes-Benz планирует новый электрический суперкар. Модель, которая продемонстрирует его высокотехнологичные новые аксиально-поточные двигатели, обещая стать первым суперкаром бренда после AMG ONE 2022 года с его приводной системой, основанной на технологиях Формулы-1.

Немецкий автопроизводитель планирует одну из своих крупнейших программ расширения. Более дюжины новых моделей, восемь обновлений и два концепта в течение 24 месяцев. Количество снимков различных моделей Benz за последнее время подтверждает эти планы.

Сейчас всё внимание сосредоточено на предстоящем концепте суперкара Mercedes-AMG. В статье со ссылкой на высокопоставленного инсайдера говорится: «EQXX был нацелен на самую большую дальность хода, а этот — на самую высокую скорость. Это будет самый быстроразгоняющийся автомобиль, который когда-либо выпускал AMG». Vision EQXX был выдающимся электромобилем Benz, который мог проехать 100 км/кВт⋅ч на реальных дорогах.

Новый концепт имеет общие черты с концептом One-Eleven 2023 года. Эффектный дизайн стал данью классическим экспериментальным C 111. Он имел почти 1000 л.с. от четырёх электромоторов, ретродизайн, пиксельную подсветку и множество других интересных черт.

Benz установит в автомобиль аккумулятор следующего поколения. Это может быть твердотельная конструкция Factorial, которую сейчас тестирует автопроизводитель. На прошлой неделе тестовый образец с этим аккумулятором добавил почти 160 км к запасу хода седана EQS. Factorial утверждает, что он может увеличить дальность до 80%. Это позволяет автопроизводителю использовать меньший аккумулятор для снижения веса, удешевления и ещё более быстрой зарядки. Технология ячеек также обеспечивает более безопасную эксплуатацию.

Вероятно, автомобиль использует те же новые аксиально-поточные двигатели, которые будут установлены в AMG GT SUV и купе следующего поколения. Они обеспечивают значительно большую мощность в меньшем корпусе. В Vision One-Eleven двигатели были достаточно малы, чтобы поместиться в колёсах автомобиля.

Ожидается, что Mercedes-AMG покажет концепт суперкара примерно в середине года. Пока неясно, поступит ли он в производство, как AMG ONE, или будет создан исключительно как технологическая витрина, как EQXX.