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Google делает Vulkan официальным графическим API для Android
Google хочет, чтобы игры работали плавнее и без проблем запускались на разных устройствах

На конференции разработчиков игр Google представила множество обновлений, направленных на улучшение работы игр и повышение вовлечённости игроков на разных платформах. Во-первых, Vulkan стал основным графическим API для Android. Это даёт разработчикам доступ к продвинутым технологиям, таким как трассировка лучей и многопоточная обработка, что позволяет создавать более красивые и детализированные игры.

Игры вроде Diablo Immortal уже используют Vulkan, а Pokémon TCG Pocket показывает более стабильную работу на разных устройствах. Если игра всё ещё использует OpenGL, Google предлагает ANGLE — драйвер, который переводит OpenGL в Vulkan. Всё больше Android-устройств переходят на Vulkan, а крупные движки, такие как Unity, упрощают его интеграцию.

Чтобы помочь разработчикам максимально использовать мощность GPU, Google сотрудничает с исследовательским центром Samsung в Остине над созданием встроенного профилировщика для Vulkan. Этот инструмент, который выйдет позже в этом году, позволит оптимизировать графику, память и связанные с ИИ рабочие нагрузки.

Dynamic Performance Framework (ADPF) для Android тоже улучшился, чтобы игры работали дольше без перегрева. Он динамически регулирует производительность в зависимости от температуры устройства. Теперь его активнее поддерживают производители процессоров, включая MediaTek. MMORPG, такие как Lineage W, уже используют ADPF для оптимизации работы.

Кроме того, Google Play Games расширяет библиотеку, добавляя ПК-игры на мобильные устройства и делая мобильные проекты удобнее для ПК. В этом году на Google Play выйдут DREDGE, TABS Mobile и Disco Elysium, адаптированные для мобильного гейминга.

Google Play Games также пополняется новыми играми, включая Game of Thrones: Kingsroad, Sonic Rumble и Odin: Valhalla Rising. Полный каталог Google Play Games для ПК станет доступен на большем числе устройств, включая ноутбуки и настольные ПК на базе AMD.

Google Play Games добавляет поддержку нескольких аккаунтов и одновременного запуска нескольких экземпляров игры, что позволяет играть сразу с нескольких профилей. На ПК появились новые настройки управления и боковая панель быстрого доступа для изменения параметров прямо во время игры.

Google Play Games для ПК выйдет из бета-версии и станет доступен всем позже в этом году, так что стоит ждать ещё больше кроссплатформенных игр и улучшений.

#google #android
Источник: androidcentral.com
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