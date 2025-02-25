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Audi A5 Sportback 2025 в США получил ценник от $47700
Audi A5 Sportback 2025 стоит немного дороже по сравнению с BMW 3 Series

Audi A5 2025 готов поступить в продажу. Этот пятидверный седан заменит A4 и A5 Sportback предыдущего поколения, попав в ценовой диапазон между ними. Как подтверждено на сайте автопроизводителя, стартовая цена нового A5 составит $47700 плюс $1295 за доставку. Это на $3600 дороже A4 Premium и дешевле относительно 2025 A5 Sportback Premium. Audi продолжит продавать новую модель параллельно с её предшественниками в течение 2025 года.

Турбированный 2,0-литровый рядный четырёхцилиндровый двигатель предыдущего поколения развивал 261 л. с. и 370 Нм крутящего момента, новый A5 выдаёт более внушительные 268 л. с. и 400 Нм. В сочетании с полным приводом в стандартной комплектации и семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением A5 должен показать бодрую динамику, несмотря на предполагаемый вес в 1770 кг (примерно на 90 кг больше, чем у A4). Рост массы можно отнести к использованию мягкого гибрида и росту размеров.

С длиной 482,9 см от бампера до бампера новый A5 на 6,6 см длиннее A4, а также на 4,1 см выше и на 1,3 см шире. Колёсная база также выросла, что обеспечит просторный интерьер для пассажиров и багажа: впечатляющие 640 л грузового пространства по сравнению с жалкими 340 л у A4. Audi называет новый A5 среднеразмерным автомобилем, несмотря на то, что он конкурирует в том же сегменте, что и компактные Mercedes-Benz C-Class и BMW 3 Series.

Слоган Audi «Прогресс через технологии» полностью отражён в 2025 A5. Новая электронная система, названная E3 1.2, интегрирует множество систем автомобиля, делая управление быстрее и удобнее. Также в A5 появилась новая цифровая панель управления под названием Digital Stage. В стандартной комплектации для всех моделей Digital Stage включает в себя отдельно стоящую панель приборов в стиле Porsche с диагональю 11,9 дюйма и 14,5-дюймовый центральный сенсорный экран, управляющий большинством вторичных функций. Опционально доступен 10,9-дюймовый экран для переднего пассажира, а также светодиодная полоса, проходящая через всю приборную панель и меняющая цвет для предупреждения водителя об изменениях дорожных условий или параметров автомобиля.

Автомобиль также оснащён передовыми технологиями аналогового типа. Переработанная рулевая рейка с прогрессивным передаточным отношением теперь закреплена непосредственно на кузове и использует более жёсткий торсионный вал, что снижает эластичность и люфт в рулевом механизме, делая управление более точным и приятным. Новые передние поперечные рычаги и увеличенный отрицательный развал колёс ещё больше улучшают отклик автомобиля, а повышенная жёсткость задней оси на скручивание помогает устранить склонность Audi к недостаточной поворачиваемости. Стальные пружины и амортизаторы с фиксированной жёсткостью установлены во всех версиях A5.

Audi пока не раскрыла цены на всю линейку A5/S5, поэтому неизвестно, насколько дороже станут автомобили при добавлении опций. Тем, кто хочет больше мощности, стоит обратить внимание на S5, ведь он оснащён 3,0-литровым турбированным V6 мощностью 362 л. с. и впечатляющими 550 Нм крутящего момента — на 20 л. с. меньше, но на 50 Нм больше, чем у BMW M340i. Седаны Audi A5 и S5 2025 появятся у дилеров весной.

#автомобили #audi
Источник: carbuzz.com
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