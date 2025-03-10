Неправильно закреплённая крышка двигателя на автомобилях Volkswagen может расплавиться

Volkswagen Group of America объявила отзыв 177493 автомобилей, включая отдельные модельные годы внедорожников Atlas и Atlas Cross Sport, из-за возможной угрозы возгорания в моторном отсеке. В прошлый раз эти модели отзывали в 2023 году. Тогда проблема затрагивала почти 185000 старых Atlas из-за ложного срабатывания тормозов. Теперь причина проще, а решение ещё легче.

В отчёте Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) указано, что основная проблема заключается в том, что крышка двигателя на автомобилях может быть неправильно закреплена после обслуживания. Такое случается редко, но если крышка ослабнет, она может соприкоснуться с горячими компонентами двигателя, такими как выпускной турбонагнетатель. Это может привести к её плавлению и потенциальному возгоранию.

Признаками проблемы могут быть запах гари из моторного отсека. Водители также могут проверить крышку двигателя — если она смещена, стоит насторожиться. Под отзыв попадают 115310 внедорожников Volkswagen Atlas, выпущенных с 16 июня 2023 года по 12 декабря 2024 года. Также затронуты 62183 экземпляра Atlas Cross Sport, произведённые с 16 июня 2023 года по 9 декабря 2024 года.

Volkswagen впервые узнала о проблеме в октябре 2023 года, когда поступил первый отчёт о термическом происшествии в моторном отсеке. Однако тогда не удалось установить точную причину. Ещё пять случаев зафиксировали в июле и августе 2024 года, два из которых связали с неправильно установленными крышками двигателя после сервисного обслуживания. После дальнейшего анализа и внутренних тестов Комитет по безопасности продукции Volkswagen 10 февраля 2025 года принял решение об отзыве автомобилей для устранения угрозы.

Решение проблемы простое: Volkswagen удалит крышки двигателя с затронутых машин. Производитель также подтвердил, что 4 декабря 2024 года на конвейер уже запустили обновлённую конструкцию крышки, исключающую повторение дефекта.

Volkswagen уведомила дилеров в феврале, чтобы ускорить процесс. Владельцы автомобилей получат официальные письма с уведомлением не позднее 18 апреля 2025 года. VW возместит расходы тем, кто уже потратил значительные суммы на ремонт, особенно если их моторный отсек загорелся не по их вине.