Управлять мультимедийной системой Volkswagen станет проще

Автопроизводитель Volkswagen знает, что его последняя информационно-развлекательная система, которая использует сенсорный экран с множеством функций, слайдеры на приборной панели и тактильные «кнопки» на рулевом колесе, не вызвала восторга у водителей. Такая система используется в электромобиле ID.4, минивэне ID. Buzz и восьмом поколении Golf GTI. Она сложна в использовании во время движения, и легко ошибиться, пытаясь регулировать громкость или температуру, протягивая руку к приборной панели и при этом смотря на дорогу. Особенно тяжело ночью, так как эти элементы не подсвечиваются. Volkswagen собирается вернуть кнопки для пяти основных функций.

Главный дизайнер компании Андреас Миндт признал, что клиенты VW были очень разочарованы сенсорной компоновкой. Компания вернётся к физическим кнопкам на руле и элементам управления мультимедийной системой, начиная с серийной версии ID.2, которая выйдет в следующем году. Как видно на концепте ID.2all, интерьер будет оснащён жёсткими кнопками и переключателями (предположительно, для регулировки громкости и функций бортового компьютера) на спицах руля.

Недавно представленная модель Volkswagen ID.EVERY1 также оснащена четырьмя переключателями, установленными ниже экрана мультимедийной системы. Миндт подтвердил, что эти кнопки будут управлять двухзонным климат-контролем, скоростью вентилятора и громкостью звука, а также пятой кнопкой для аварийных огней. Многие другие функции автомобиля, такие как поиск музыкальных треков, ввод навигации и режимы климата, по-прежнему будут реализованы через сенсорный экран.

Первым автомобилем, получившим новую физическую систему управления мультимедиа от VW, станет ID.2. Он выйдет в Европе в 2026 году. За ID.2 последует серийная версия ID.EVERY1, которая выйдет в конце 2026 года или начале 2027 года. Наверняка обновлённый интерфейс появится и в других моделях Volkswagen, включая рестайлинг электромобилей ID. Buzz и ID.4.

Кроме того, Volkswagen уже исправил свою неудобную систему интерфейса на руле, заменив тактильные кнопки на физические элементы в недавно представленном Tiguan 2025 года и обновлённом GTI, получившем кодовое название Mk8.5. Новый руль значительно улучшит эргономику, так как ранее слишком часто случайно активировался обогрев руля или менялись радиостанции в неподходящий момент.