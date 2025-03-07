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Volkswagen возвращает кроссовер дешевле $40000 с новым названием ID.4 Limited
Кроссовер Volkswagen ID.4 2025 подорожает минимально

Месяц назад Volkswagen объявила обновлённые цены на кроссовер ID.4 2025 года. К неудовольствию вероятных покупателей, базовая рекомендованная цена выросла из-за отсутствия более дешёвой модели. Тогда сообщалось, что Volkswagen поначалу будет выпускать только модели Pro с батареей ёмкостью 82 кВт•ч, а версия с батареей 62 кВт•ч, меньшим запасом хода и более низкой ценой появится позже. Издание CarsDirect обнаружило данные из руководства по заказам, указывающие на то, что возвращение базового ID.4 не за горами.

Упомянутый выше анонс цен сделал самую доступную модель ID.4 покупкой за $45095 против прежнего минимума в $39735. Теперь речь идёт о том, что новая базовая модель ID.4 от VW вернёт рекомендованную цену к $39995, то есть рост составит всего $260.

Поскольку эта информация о цене взята из руководства по заказам, нет данных о том, что предложит новая, более доступная модель. Единственное, что известно — этот вариант получил название Limited. Возможно, потому что прежняя базовая модель Standard звучала как нечто минималистичное, без полного набора возможностей других моделей.

Ожидается, что комплектация Limited получит уменьшенную батарею и некоторые незаметные изменения в отделке. В целом, по данным CarsDirect, серьёзных изменений в стандартном оснащении быть не должно.

В конце прошлого года Toyota снизила цену bZ4X на $6000, доведя стоимость базовой модели до $37070. Ford активно продаёт Mustang Mach-E, который снова оказался популярнее классического Mustang, по цене от $36495. Выпуск более доступной версии ID.4 — правильный шаг, но конкуренты имеют ещё более дешёвые предложения.

Ford Mach-E может проехать до 515 км на одном заряде, а bZ4X — до 406 км. Volkswagen находится посередине с запасом хода до 471 км по циклу EPA. В результате пока электрический кроссовер Ford выглядит фаворитом.


#автомобили #электромобили #volkswagen
Источник: carbuzz.com
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