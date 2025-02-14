Слабый спрос на электромобили заставляет Volkswagen дольше продавать обычные автомобили

Компания Volkswagen сталкивается с жёсткой конкуренцией, растущими затратами и слабым спросом на электромобили. Это настолько серьёзная проблема, что немецкое новостное издание Handelsblatt сообщает, что компания рассматривает возможность отказа от своих целей по электромобилям, отодвигая модели с двигателями внутреннего сгорания, такие как Tiguan, Golf и T-Roc, на более поздний срок.

Это означает, что VW не будет предлагать совершенно новые версии этих моделей. Handelsblatt отмечает, что VW не будет разрабатывать новые двигатели. Её план заключается в том, чтобы продлить существующие модели, лишь обновляя их. Также издание отмечает, что Audi и Porsche, вероятно, будут поддерживать модели с двигателями внутреннего сгорания, спасая от прекращения производства бензиновый Macan. Ожидается, что использование нынешних моделей и двигателей обусловлено финансовыми трудностями VW. Последнее, на что компания должна тратить средства, — это вложение крупных средств в силовые установки с ограниченным сроком службы.

Как долго будут существовать эти модели? К 2033 году VW планировала полностью перейти на электромобили. Это растянет жизнеспособность некоторых моделей с двигателями внутреннего сгорания, даже с обновлением или двумя. Хотя, с учётом того, что разработка электромобилей занимает больше времени, чем ожидалось, сохранение моделей с двигателями внутреннего сгорания может помочь заполнить промежутки между запуском электрических моделей.

Что касается причины, по которой VW откатывается назад, Handelsblatt указывает, что принятие электромобилей происходит не так быстро, как компания ожидала. Доля электромобилей на рынке Германии в 2024 году снизилась с 14,6% до 13,6%. Это является частью общего замедления роста электромобилей в Европе. Однако это не значит, что доля электромобилей падает везде. В США в 2024 году она увеличилась, но Европа — один из крупнейших рынков VW, и это замедление явно вызывает обеспокоенность. Если европейские покупатели всё ещё хотят приобретать бензиновые и дизельные автомобили, VW необходимо иметь такие варианты, чтобы оставаться на плаву.

Хотя такой шаг, как продление производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, может быть необходим, он влечёт за собой потенциальные проблемы. Как уже упоминалось, чем старше становятся модели VW, тем менее конкурентоспособными они могут быть. Возможно, более серьёзной проблемой станет несоответствие требованиям по выбросам. VW уже на пути к тому, чтобы не выполнить более строгие цели по выбросам в Европе, которые вступили в силу в этом году. В результате компания может столкнуться с штрафами более чем на $1,5 млрд. Хотя она может снизить некоторые из этих штрафов, она не может позволить себе накапливать штрафы снова и снова на фоне растущих затрат на разработку и производство. Компания, вероятно, будет добиваться смягчения новых европейских правил по выбросам. Если продажи гибридных и электрических автомобилей в будущем вырастут, это также облегчит проблему выбросов для VW.