В линейке планшетов Xiaomi Pad 7 ожидается множество моделей

Во время выставки MWC 2025 в Барселоне компания Xiaomi показала миру планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro, ориентированные на международные продажи. Компания явно готовит ещё сюрпризы для поклонников линейки. Свежие данные от инсайдеров намекают на скорый дебют Xiaomi Pad 7S Pro, а также первого планшета бренда с OLED-дисплеем.

Китайские источники сообщают о 14-дюймовом устройстве с OLED-панелью — скорее всего, это Xiaomi Pad 7 Max. Презентация ожидается в ближайшие месяцы, возможно, уже весной. Новинка заменит Pad 6 Max 14 с LCD-экраном, вышедший в 2023 году. Среди характеристик называют до 24 ГБ оперативной памяти и зарядку на 120 Вт. Также в планах бренда — флагман с чипом Snapdragon 8 Elite и OLED-дисплеем (предположительно Pad 7S Pro или Pad 7 Ultra) и 8-дюймовый игровой планшет Redmi с процессором MediaTek Dimensity 9400+.

Подробности о Xiaomi Pad 7 Max пока скудны, но прошлая модель помогает представить, чего ждать.

Предшественник, Pad 6 Max 14, работает на Snapdragon 8+ Gen 1 с графикой Adreno, обеспечивая высокую производительность. У него 14-дюймовый экран 2.8K с частотой 144 Гц, поддержкой HDR10+ и яркостью 500 нит. Камеры: двойная основная (50 Мп + 2 Мп) и передняя 20 Мп с ToF-сенсором. Есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, четыре динамика и батарея 10000 мАч с зарядкой 67 Вт и обратной 33 Вт.