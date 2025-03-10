Тонкий корпус нового аппарата Xiaomi не помешает длительности работы

Компания Xiaomi объявила о скором запуске нового смартфона из линейки Civi, который обещает стать идеальным сочетанием компактности и производительности. Свежая утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрыла ключевые характеристики устройства, которым может быть аппарат Xiaomi Civi 5 Pro. Этот смартфон может перевернуть представление о тонких гаджетах, сохраняя при этом флагманские возможности.

Согласно данным инсайдера, толщина корпуса Xiaomi Civi 5 Pro составит всего 7 мм, а внутри разместится аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с одной ячейкой. Это впечатляющий показатель для столь тонкого устройства, превосходящий многих конкурентов. Смартфон получит мощный процессор из линейки Snapdragon 8, гарантирующий высокую скорость работы и поддержку современных задач.

Точная модель чипа не названа, но слухи указывают на Snapdragon 8s Elite — новинку в серии флагманских процессоров Qualcomm. Камера устройства тоже не подкачает: ожидается 50 Мп перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом для создания чётких снимков на расстоянии.

Для сравнения, Xiaomi 15 (китайская версия) с батареей 5410 мАч имеет толщину 8,08 мм, а Vivo X200 Pro Mini с аккумулятором 5700 мАч — 8,15 мм. Таким образом, Civi 5 Pro окажется тоньше, но с батареей с большей ёмкостью, чем у предшественника Civi 4 Pro (4700 мАч, 7,5 мм).

Дизайн новинки демонстрирует стеклянный корпус, круглый блок камер в левом верхнем углу и изогнутый дисплей. Спереди — двойная фронтальная камера и ультразвуковой сканер отпечатков под экраном. Цена устройства составит около 3000 юаней ($415), а в Индии смартфон, возможно, выйдет как Xiaomi 15 Civi.