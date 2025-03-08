Электромобиль Dongfeng Honda S7 представлен в Китае за $36 000

Honda только что выпустила свой новый электрический кроссовер Dongfeng Honda S7. У него запас хода 650 км, мощность до 469 л.с. и дизайн, не похожий ни на одну другую модель бренда. Самое лучшее — цена всего $36 000. Как нетрудно понять из названия, это модель для Китая.

В Китае сначала представили линейку Ye, но теперь это просто S7 и P7. Главное различие — совместное предприятие, которое их производит, и фирменные передние и задние фонари в стиле Honda.

Китай полон дешёвых электромобилей, но Honda берёт выше. S7 получил смелый для бренда дизайн, который выделяет его на фоне привычных моделей, кроме Civic Type R. S7 конкурирует с Tesla Model Y. Также он нацелен на местных соперников, таких как Xiaomi YU7, Li i8, Xpeng G6 и Onvo L90.

Амбиции требуют продвинутых технологий и богатого оснащения. В салоне установили 12,8-дюймовый вертикальный экран на передней панели. Маленький цифровой дисплей приборной панели расположен прямо над рулём, чтобы водитель мог видеть его, не отвлекаясь.

Вместо зеркал бокового вида стоят камеры. За панелями салона спрятана подсветка из 1256 светодиодов. Доступна аудиосистема Bose с 16 динамиками. Ещё есть подогрев пола для быстрого обогрева и адаптивная подвеска.

Honda S7 построен на электрической платформе W. Задний привод с одним мотором идёт в базе, а полноприводная версия с двумя моторами доступна за доплату. Батарея на 90 кВт•ч обеспечивает запас хода до 650 км для заднеприводной версии мощностью 268 л.с. по китайскому циклу CLTC. По меркам EPA будет примерно на 35% меньше. Более мощная полноприводная версия на 469 л.с. проезжает 620 км по CLTC. Honda утверждает, что батарея сохраняет более 90% заряда даже при -30 °C.

Это компактный кроссовер длиной 475 см и шириной 193 см, но с колёсной базой длиннее, чем у Honda Pilot. Это должно дать просторный салон — то, чего не хватает многим автомобилям этого класса.

Цена Dongfeng Honda S7 стартует с 259 900 юаней ($36 000), а версия с двумя моторами стоит от 309 900 юаней ($43 000). Первые тысяча покупателей получат «бонусы на покупку автомобиля» на сумму до 86 888 юаней ($12 000).