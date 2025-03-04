Полноприводный Honda Prologue 2025 сможет проехать 473 км

Электромобиль Honda Prologue вышел год назад, но японский автопроизводитель уже вносит улучшения. Новый двигатель спереди позволяет Honda выдавать больше лошадиных сил, а ещё он увеличит запас хода компактного кроссовера.

Prologue также показывает, что поздний выход на рынок электромобилей не обязательно будет помехой. Honda сообщает, что её первый массовый электромобиль в продаже в США стал самым продаваемым электромобилем в стране помимо Tesla в 4-м квартале прошлого года. Это положение компания надеется сохранить.

Новый передний двигатель означает больше мощности как для переднеприводных, так и для полноприводных версий Prologue. Переднеприводный EX выдаёт 220 л.с. — на 8 л.с. больше, чем в прошлом году — и 329 Нм крутящего момента. Полный привод получает ещё больший прирост. AWD версии прибавляют 12 л.с. до 300 л.с. и ещё 34 Нм до 481 Нм.

У переднеприводных моделей запас хода Prologue EV увеличивается на 19,3 км и достигает максимума в 495 км на одном заряде. EX и Touring с полным приводом могут проехать 473 км — на 21 км больше, чем раньше, а Elite AWD с большими колёсами получает дополнительные 16 км до общего показателя в 455 км.

Несмотря на изменения, цена остаётся прежней. EX в США стоит $47 400 без учёта доставки. Выбор топовой версии AWD Elite поднимает цену до $57 900, как и в прошлом году.

Honda сохраняет три опциональных пакета зарядки. Они помогают владельцам, которые могут установить дома станцию быстрой зарядки уровня 2, покрыть часть расходов, а тем, кто не может — предлагают кредиты на быструю зарядку.

Prologue во многом делит электрическую архитектуру с электромобилями GM Ultium и производится на заводе GM в Мексике.