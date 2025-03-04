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Honda Prologue 2025 получит больше мощности и возможностей за прежнюю цену
Полноприводный Honda Prologue 2025 сможет проехать 473 км

Электромобиль Honda Prologue вышел год назад, но японский автопроизводитель уже вносит улучшения. Новый двигатель спереди позволяет Honda выдавать больше лошадиных сил, а ещё он увеличит запас хода компактного кроссовера.

Prologue также показывает, что поздний выход на рынок электромобилей не обязательно будет помехой. Honda сообщает, что её первый массовый электромобиль в продаже в США стал самым продаваемым электромобилем в стране помимо Tesla в 4-м квартале прошлого года. Это положение компания надеется сохранить.

Новый передний двигатель означает больше мощности как для переднеприводных, так и для полноприводных версий Prologue. Переднеприводный EX выдаёт 220 л.с. — на 8 л.с. больше, чем в прошлом году — и 329 Нм крутящего момента. Полный привод получает ещё больший прирост. AWD версии прибавляют 12 л.с. до 300 л.с. и ещё 34 Нм до 481 Нм.

У переднеприводных моделей запас хода Prologue EV увеличивается на 19,3 км и достигает максимума в 495 км на одном заряде. EX и Touring с полным приводом могут проехать 473 км — на 21 км больше, чем раньше, а Elite AWD с большими колёсами получает дополнительные 16 км до общего показателя в 455 км.

Несмотря на изменения, цена остаётся прежней. EX в США стоит $47 400 без учёта доставки. Выбор топовой версии AWD Elite поднимает цену до $57 900, как и в прошлом году.

Honda сохраняет три опциональных пакета зарядки. Они помогают владельцам, которые могут установить дома станцию быстрой зарядки уровня 2, покрыть часть расходов, а тем, кто не может — предлагают кредиты на быструю зарядку.

Prologue во многом делит электрическую архитектуру с электромобилями GM Ultium и производится на заводе GM в Мексике.

#автомобили #электромобили #honda
Источник: carbuzz.com
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