Honda Accord выпустят в Китае как подключаемый гибрид





Впервые представленный в 2022 году для модельного года 2023, автомобиль Honda Accord 11-го поколения пока не получит обновления в этом году. По крайней мере, в Северной Америке его не будет. Однако в Китае этот среднеразмерный седан претерпел небольшие изменения, давая представление о будущем фейслифтинге для популярной модели. Новинка обещает стать повеселее, чем нынешняя версия.

Несмотря на сохранение формы и размеров решётки радиатора, были добавлены несколько горизонтальных хромированных полос, а светодиодные дневные ходовые огни слегка удлинили. Фары сохранили свою форму, хотя, по сообщениям из Китая, их внутренняя конструкция была изменена.

Ещё одно обновление дизайна можно увидеть на рельефном нижнем бампере, где воздухозаборник и другие чёрные элементы выглядят более выразительно по сравнению с современной версией Accord. Судя по изображениям, чёрные колёса и задняя часть не получили заметных изменений, а светодиодная световая полоса осталась в обновлённой модели. Китайские новостные источники сообщают, что задний логотип стал больше, а задние фонари затемнены для большей эффектности.

Помимо указанных обновлений, для китайского рынка GAC-Honda представит новый цвет кузова Venetian Blue, который можно увидеть на изображённой здесь модели Accord. Пороги и другие нижние элементы окрашены в цвет кузова, в отличие от версии для США. Похоже, что изменения коснулись только экстерьера, поскольку в салоне не наблюдается серьёзных обновлений. Вероятно, они появятся с выходом нового поколения.

Та же ситуация с вариантами силовых установок в Китае. В этой версии используется 1,5-литровый турбированный четырёхцилиндровый двигатель, выдающий 189 л. с. и 260 Н·м крутящего момента. Вместо 2,0-литровой гибридной установки, доступной в США для более дорогих комплектаций, китайская версия Accord получит подключаемый гибрид, который там продаётся под названием e:PHEV.

Новый Accord будет официально представлен в Китае в марте для 2026 модельного года. Быть может, в США дебют состоится во второй половине года. Модель 2025 года уже была представлена с небольшим увеличением цены, но по-прежнему ниже $30000.