Производство Honda Civic передумали переносить в Мексику

Тарифы на большинство товаров из Канады и Мексики вступили в силу 4 марта. Похоже, автопроизводитель Honda уже принимает меры, чтобы одна из её самых популярных моделей не попала под удар. Хотя компания планировала перенести производство следующего поколения Civic в Мексику, в итоге она продолжит выпускать компактные автомобили следующего поколения в Индиане. Согласно данным Reuters, Honda выпустит около 210000 Civic в США, а если спрос превысит это количество, компания будет импортировать Civic из не затронутых тарифами стран.

Изначально Honda планировала перенести производство гибридного Civic следующего поколения с текущих предприятий в Индиане и Онтарио, Канада, из-за более дешёвой рабочей силы в Мексике. Завод в Индиане выпускает хэтчбек Civic с 2021 года, добавив гибридный силовой агрегат в прошлом году. Завод в Аллистоне, Онтарио, десятилетиями занимается производством седана Civic и его спортивной версии Si, также добавив газо-электрический силовой агрегат в 2024 году.

Производственное предприятие Honda в Гуанахуато, которое должно было получить значительные инвестиции для подготовки к выпуску Civic следующего поколения, в настоящее время выпускает компактный кроссовер HR-V, а также 2,0-литровые двигатели и бесступенчатые трансмиссии, которые устанавливаются в некоторые автомобили компании. Неясно, последует ли популярный HR-V за моделями Civic, Accord и CR-V на американские производственные площадки.

В 2024 году Honda продала в общей сложности 242000 Civic, включая ограниченную серию хэтчбека Type R, произведённого в Японии. По словам сотрудника Honda, говорившего с Reuters на условиях анонимности, завод в Индиане имеет производственную мощность около 210000 Civic, что едва соответствует поставкам 2023 года в 200000 единиц, ограниченным проблемами с цепочками поставок. С учётом растущей популярности гибридного компактного автомобиля Honda компания, вероятно, будет вынуждена импортировать несколько тысяч Civic с рынков, благоприятных в плане тарифов (пока что) — таких как Япония или Тайвань.

Также неясно, продолжит ли завод Honda в Онтарио выпуск Civic для рынка Северной Америки. Если Honda не разделит доступность типов кузова по регионам, седаны Civic будут облагаться тарифом в 25%, который не коснётся хэтчбеков, собранных в Индиане. Это может сделать четырёхдверную версию на 6 или 7 тысяч долларов дороже, чем её пятидверный аналог. Возможно, следующее поколение Honda Civic упростит выбор, предлагая только один тип кузова — более популярный седан, хотя такой шаг расстроит поклонников практичного и стильного хэтчбека.