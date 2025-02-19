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Анонсирован внедорожник Volkswagen Teramont Pro мощностью 268 л.с
Volkswagen Teramont Pro стал длиннее и тяжелее

Прошлой осенью удалось посмотреть на обновлённый Volkswagen Teramont Pro, который в США известен как Atlas. Теперь семейный внедорожник был официально представлен. Он не только сильно отличается от модели прошлого поколения, но и получил уникальные изменения.

Внешний вид Teramont Pro не стал сюрпризом, но эта конкретная комплектация в металлическом коричневом цвете выглядит гораздо привлекательнее, чем серая базовая модель, которую видели ранее. Судя по всему, ни одна кузовная панель, кроме, возможно, крыши, не была перенесена напрямую с текущего внедорожника. Кузов стал гораздо более плавным и чистым, хотя сохраняет фирменные акценты на колёсных арках передних и задних крыльев. Освещение полностью новое, а утопленные дверные ручки выглядят роскошными, хотя не совсем практичными. Также стоит отметить, что новый внедорожник стал крупнее прежнего. VW увеличила его длину более чем на 2 дюйма, до 203 дюймов (515 см), хотя высота и ширина практически не изменились.

VW не предоставила характеристики пространства в салоне, которое могло слегка увеличиться благодаря дополнительной длине, но показала фотографии. Панель приборов претерпела серьёзную переработку и стала более минималистичной. Центральный экран мультимедиа, похоже, увеличился. Теперь к нему добавлен доступный экран для пассажира. Дверные панели также изменились и получили дополнительную подсветку. VW подчёркивает, что на борту будет DeepSeek AI для помощи пассажирам. Неизвестно, попадёт ли эта функция в американскую версию.

Несмотря на ту же мощность, что у Atlas, Teramont Pro оснащён другим двигателем. Он получил пятое поколение давно использующегося VW турбированного четырёхцилиндрового EA888. VW внесла множество небольших изменений в двигатель, включая усиленные поршни и шатуны, переработанные впускной и выпускной коллекторы и даже новый масляный насос. В Teramont Pro этот двигатель развивает 268 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Это больше мощности и момента, чем у старого китайского Teramont Pro, но столько же мощности и на 29,83 Нм больше момента по сравнению с американским Atlas. Однако это может измениться, так как представитель VW ранее обещал увеличить мощность для американской версии. Это также будет полезно, учитывая, что новый внедорожник стал тяжелее нынешнего более чем на 90 кг.

Teramont Pro также оснащён другой коробкой передач, нежели американский Atlas. Здесь используется двухсцепленчатая трансмиссия, а не традиционный автомат с гидротрансформатором. Старый Teramont также использовал двухсцепленчатую трансмиссию, так что вполне возможно, что в США продолжат использовать классический автомат.

Хотя Atlas получил значительное обновление в 2024 модельном году, можно ждать появления в нём улучшений из Teramont Pro. Вероятно, его представят позже в этом году, а в продажу он поступит ближе к концу года или в начале следующего как модель 2026 года. Скорее всего, он по-прежнему будет предлагаться только с турбированным четырёхцилиндровым двигателем и передним или полным приводом. Не исключено небольшое повышение цены.

#автомобили #volkswagen
Источник: carbuzz.com
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Анонсирован внедорожник Volkswagen Teramont Pro мощностью 268 л.с
typym6ek
09:36
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