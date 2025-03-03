Snapdragon X85 войдёт в состав новых флагманских процессоров

В понедельник на выставке MWC 2025 компания Qualcomm представила модем X85 5G, который обещает более быстрые скорости передачи данных, улучшенную энергоэффективность и передовые функции ИИ для широкого спектра устройств, включая флагманские смартфоны Android, ПК и устройства Интернета вещей.

Модемы Qualcomm обеспечивают работу в сетях 5G в большинстве смартфонов и планшетов наших дней. Новый X85 представляет собой большой шаг вперёд по сравнению с предыдущими моделями. Он приносит несколько новшеств, таких как полоса пропускания 400 МГц, а также пиковые скорости входящего подключения до 12,5 Гбит/с и исходящего до 3,7 Гбит/с.

X85 использует встроенный ускоритель ИИ Qualcomm 5G AI. Он на 30% быстрее в обработке задач ИИ, чем более старые версии. Это означает более быструю работу и меньшее потребление энергии, по утверждению Qualcomm. Это же означает улучшение сигнала и меньше задержек.

С управляемыми ИИ функциями 5G Advanced модем получает дополнительные преимущества. Мобильные игры становятся более плавными, аппараты с двумя SIM-картами работают умнее, а отслеживание местоположения становится более точным, согласно Qualcomm.

Модем разработан, чтобы поддерживать стабильное соединение даже в переполненных местах, и помогает аккумулятору работать дольше. Он готов работать в самых разных устройствах, от домашних интернет-сетей и автомобилей до крупных систем, таких как железные дороги.

Qualcomm X85 5G является основой для нового Dragonwing FWA Gen 4 Elite — первой платформы Qualcomm 5G Advanced для фиксированного беспроводного интернета.

Qualcomm также представила модем X82 5G Modem-RF. Это более доступный вариант, который всё равно обеспечивает многогигабитные скорости для более широкого спектра устройств.

Модемы X85 и X82 уже доступны производителям, так что устройства с ними появятся в ближайшие месяцы.