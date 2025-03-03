В Snapdragon X2 количество ядер вырастет до 18

Согласно последней информации, компания Qualcomm разрабатывает свой следующий высококлассный процессор для Windows ПК — Snapdragon X2. Ожидается, что новый чип получит заметный прирост количества ядер — до 18 ядер Oryon V3.

Согласно информации от издания WinFuture, Snapdragon X2 с модельным номером SC8480XP получит конструкцию system-in-package (SiP). Это значит, что оперативная память и флеш-память встроены в корпус процессора. Документы по импорту-экспорту предполагают, что конфигурации могут включать до 48 ГБ оперативной памяти SK hynix и SSD вместимостью 1 ТБ. Такая интеграция направлена на повышение скорости передачи данных и энергоэффективности за счёт уменьшения задержек между компонентами.

Архитектура ядер и тактовые частоты Snapdragon X2 пока неизвестны. Также неясно, будет ли чип включать только высокопроизводительные ядра или комбинацию различных типов ядер. Однако документы указывают на то, что это будет вариант с «высоким TDP», вероятно, самая мощная версия.

Чтобы управлять увеличенной производительностью и возможным тепловыделением, сообщается, что Qualcomm тестирует Snapdragon X2 с жидкостным кулером и радиатором 120 мм.

Ожидается, что чип получит имя Snapdragon X2 Ultra Premium и будет ориентирован на высококлассные ноутбуки и десктопы. Эта разработка соответствует стратегии Qualcomm, направленной на более эффективную конкуренцию с процессорами на архитектуре x86 от Intel и AMD, а также с решениями на базе ARM, такими как чипы M-серии от Apple.

Это не первый раз, когда говорится о планах Qualcomm относительно будущего чипа Snapdragon X. В ноябре Qualcomm подтвердила, что её следующий процессор для ПК — Snapdragon X Elite Gen 2 — будет оснащён ядрами Oryon V3. Это заявление было сделано всего через месяц после анонса Oryon V2, который планируется интегрировать в Snapdragon 8 Elite для смартфонов. Говорят, что Oryon V2 обеспечит повышение производительности на 30% и на 57% большую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением.

Выпуск Snapdragon X2 также может значительно повлиять на экосистему Windows на ARM, предложив улучшенную производительность и эффективность для пользователей. Однако остаются проблемы с совместимостью программного обеспечения. Предыдущие устройства Windows на ARM сталкивались с трудностями при запуске некоторых приложений и игр. На данный момент Qualcomm официально не подтвердила эти сведения.