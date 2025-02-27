На выставке MWC 2025 в Барселоне компания Tecno продемонстрирует амбициозный подход к развитию искусственного интеллекта, представляя ряд инновационных устройств, предназначенных для интеграции ИИ в свою продуктовую экосистему.

В центре внимания выставки окажутся Camon 40 Series – передовой смартфон, обещающий революционный уровень мобильной фотографии, а также Megabook S14 – самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с OLED-экраном, и многообещающий дебют в сфере носимых технологий – линейка очков Tecno AI Glasses.

Согласно заявлению компании, грядущая серия Camon 40 выделяется технологией моментальной фотографии и улучшенной обработкой изображений с использованием искусственного интеллекта, что гарантирует быстрые и четкие снимки одним касанием кнопки. Смартфон оснащен Tecno AI и новейшими процессорами MediaTek Ultimate, которые обеспечивают улучшенное отображение различных оттенков кожи для более естественных и ярких фотографий.

Устройство также обладает улучшениями на базе ИИ для генерации изображений, интеллектуального поиска и умных звонков, что делает его многофункциональным компаньоном, работающим на основе искусственного интеллекта. Tecno планирует раскрыть больше информации на официальном мероприятии по запуску.

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Расширяя свою AIoT-экосистему, Tecno также представит Megabook S14, позиционируемый как самый легкий в мире 14-дюймовый OLED-ноутбук, оснащенный инструментами на базе ИИ, которые повышают производительность и креативность мобильных профессионалов.

В то же время, серия AI Glasses от Tecno, включающая модели Tecno AI Glasses Pro и Tecno AI Glasses, сочетает в себе расширенные возможности ИИ с элегантным современным дизайном. Эти умные очки предлагают бесперебойное подключение и интеллектуальное взаимодействие, формируя единую экосистему продуктов на основе ИИ, разработанную для улучшения цифрового опыта.

Компания Tecno продемонстрирует эти прорывные разработки на выставке MWC 2025, где посетители смогут ознакомиться с будущим мобильных и вычислительных технологий на основе искусственного интеллекта.