Несмотря на свою тонкость, аппарат оснащен аккумулятором емкостью 5200 мА*ч

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, китайский бренд Tecno готовит к релизу сверхтонкий смартфон Spark Slim. Несмотря на то, что толщина корпуса модели составляет всего 5,75 мм, аппарат получит аккумуляторную батарею на 5200 мА*ч, что даже больше, чем у Galaxy S25 Ultra, толщина которого составляет 8,2 мм. Максимальная мощность зарядки составит 45 Вт.

Официальная презентация смартфона состоится в рамках выставки MWC 2025. По предварительным данным, устройство сможет похвастаться 6,78-дюймовым слегка изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K+ и частотой обновления 144 Гц. На какой SoC базируется модель — в настоящий момент неизвестно, есть сведения только о количестве ядер. Их будет восемь. Что касается камер — главный датчик будет 50-мегапиксельным, а фронтальный — скорее всего, 13-мегапиксельным. Корпус Tecno Spark Slim будет содержать как нержавеющую сталь, так и переработанный алюминий. Точные характеристики смартфона, вероятно, будут опубликованы в начале марта, во время прохождения мероприятия MWC 2025 в Барселоне.







